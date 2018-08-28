LİMON FİYATLARI TAVAN YAPTI

Malatya’da 7-8 lira arasında tüketiciye sunulan limonun fiyatına ilişkin konuşan pazarcılar, bu durumun geçici olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından memnun olmadıklarını söylediler.

“FİYATLAR DÜŞECEK’ DİYORLAR”

Vatandaşlardan Ali Kara, “Limon fiyatları yavaş yavaş düşecektir’ diyorlar ama şimdiki fiyat bile bence çok fazla. Her yıl limon bu zamanlarda pahalı oluyor. Vatandaşlar kış aylarında limonu daha çok alıyorlar ve tüketiyorlar. Biz de öyleyiz. İnşallah birkaç hafta içinde fiyatlar düşer” diye konuştu.

LİMON ÇÜRÜYÜNCE FİYATLAR YÜKSELDİ

Mersin Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise, hasadın henüz tam anlamıyla başlamaması ve depolanan yatak limonun Ürgüp yöresinde büyük oranda çürümesiyle piyasadaki limonun azaldığını, bu sebeple fiyatın hasada yaklaşılırken yüksek göründüğünü söyledi. Şahin, "Şu an piyasada satılmakta olan limon Ürgüp piyasasındaki yatak dediğimiz limonlar. Ağustos ayının 15'inden sonra hasat edilen mayer cinsi limon da yine piyasadadır. Şu an dalında mayer limon fiyatı 1 lira 30 kuruş 1 lira 40 kuruş civarındadır. Kesilip işlenmesi, fabrikada sarartılması da dahil yaklaşık maliyeti 2 lira 80 kuruş 3 lirayı bulmaktadır. Enter dediğimiz limon da daha hasat edilmedi, fakat Akdeniz İhracatçılar Birliği ayın 20'sinden sonra kesime izin verdi. Bu limonun fiyatı da 1 lira 70 kuruş 1 lira 80 kuruştur dalında. Bunun da ihracat maliyeti 3,5 TL'yi bulur" ifadelerinde bulundu.

Bütün ihracatçıları limon ihraç etmeye davet eden Şahin, "Bu yıl çiftçilerimizin maliyeti yüksek oldu. Dolar krizi dolayısıyla çiftçilerimizin maliyeti yüzde yüz katladı. 35 liralık gübre 70 lira, 100 liralık gübre 200 lira, 90 liralık ilaca 170 lira istiyorlar. Çiftçilerimiz de şaşkın, girdi fiyatları fazla. Dalında 1 lira 30 kuruş 1 lira 40 kuruş olan mayer limon çiftçileri kurtarmaz. Yaklaşık 2,5 ile 3 lira olması lazım" şeklinde konuştu. (Haber Merkezi-İHA) busabahmalatya.com