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Liderler Miting Yapacak Mı?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Bu anlamda siyasi liderlerin ve cumhurbaşkanı adaylarının Malatya’da miting verip vermeyeceği merak ediliyor.

Liderler Miting Yapacak Mı?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Bu anlamda siyasi liderlerin ve cumhurbaşkanı adaylarının Malatya’da miting verip vermeyeceği merak ediliyor.

20 Mayıs 2018 Pazar 10:12
Liderler Miting Yapacak Mı?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 35 gün kaldı. Siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Partilerin milletvekili aday listeleri ise şu sıralar netlik kazanıyor. Ülke genelinde hareketli günler yaşanırken, Malatya’da da aynı durum kendini hissettiriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN TARİH BELLİ DEĞİL

Bu anlamda cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi parti liderlerinin Malatya’da miting yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Partilerden edinilen bilgiye göre; AK Parti cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’da miting düzenleyecek. Net tarih ise henüz bilinmiyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın da kentte yüksek ihtimalle miting düzenleyeceği edinilen bilgiler arasında.

MUHARREM İNCE 2 HAZİRAN’DA MALATYA’DA

CHP’den edinilen bilgiye göre ise, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce 2 Haziran’da Malatya’da miting verecek. CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu’nun kente gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

MHP’den edinilen bilgiye göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin miting listesi henüz belirlenmedi. 21 Mayıs’tan sonra kesin bilgiler verilecek.

busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaErken SeçimMiting
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