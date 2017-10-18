18 Ekim 2017 Çarşamba

Levhaya rağmen park yapılıyor

Nuriye Mahallesi Halep Caddesi’nde “Duraklama ve Park Etmek Yasaktır” levhası bulunmasına rağmen araçların edilmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, “Bizler Emniyet Müdürlüğü ve Kent Trafiğinden işlerini daha sıkı yapmalarını istiyoruz. Buraya park eden araç sahiplerine ceza versinler” dediler.

17 Ekim 2017 Salı 12:51
Levhaya rağmen park yapılıyor

  Nuriye Mahallesi, Halep Caddesi’nde araçların park edilmesi yasak olmasına rağmen caddeye “Duraklama ve Park Etmek Yasaktır” levhası olmasına rağmen park edilmeye devam ediliyor. Cadde yolunun dar olduğunu üstüne üstlük bir de araç park edilmesiyle yolun iyice daraldığını dile getiren vatandaşlar, yetkililerin işlerini yapmadığını ileri sürdüler.

BUNA BİR ÇÖZÜM BULMUYORLAR
  Trafik ve Kent Trafiği ekiplerinden park eden araçlara işlem uygulamasını isteyen Vatandaşlar, “Burası bir otopark haline geldi. Gelen aracını park edip gidiyor. Ne trafik ekipleri ne de zabıta ekipleri buna bir işlem uygulamıyor. Yol dar bir de araç parkı olduğu zaman dar olan yol iyice daralıyor. Görevliler akşama kadar Dörtyol’da olmalarına rağmen buna bir çözüm bulmuyorlar. Bizler Emniyet Müdürlüğü ve Kent Trafiğinden işlerini daha sıkı yapmalarını istiyoruz. Buraya park eden araç sahiplerine ceza versinler” diye konuştular.




MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahPark Sorunu

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