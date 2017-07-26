26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Levhaların montajına başlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaşım Master Planı doğrultusunda yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, kavşak içlerine yönlendirme levhalarının montajına başlandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:25
Levhaların montajına başlandı

  Akıllı kavşak uygulaması, yönlendirme levhaları, trafik uyarı levhalarının yansıra şehir merkezinde trafik yoğunluğunu rahatlatmak, tarihi ve turistik yerler ile kamu binalarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, kavşak içlerine yönlendirme levhalarının montajına da başlandı.

YÖN LEVHALARI DİKİLDİ
  Özellikle Malatya’ya dışarıdan gelen vatandaşların gitmek istedikleri noktalara daha hızlı ve güvenli bir şekilde şehir trafiğine girmeden ulaşmalarını sağlamak amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, ilk etapta İnönü Caddesi üzerinde bulunan 17 noktaya teleskopik direkli yüksek performanslı prizmatik (gece görünürlükleri yüksek parlaklıkta) reflektörlü alüminyum bilgilendirme yön levhaları dikildi.

MALİYETİ 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE
  2018 yılı sonuna kadar 278 noktaya daha toplamda bin 78 teleskopik direkli levhaların dikilmesi hedeflenirken, projenin toplam maliyetinin 1 milyon liranın üzerinde olduğu bildirildi.

HABER MERKEZİ
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