LAMBADAN ZEHİRE…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, floresan lamba ve tasarruflu ampullerin içerisinde bulunan civa nedeniyle sağlığı olumsuz etkilediğini duyurması üzerine vatandaşlar endişelerini dile getirdiler. Konu hakkında BUSABAH’a konuşan İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Seçkin, söz konusu durumu doğruladı civanın, en tehlikeli 10 madde arasında yer aldığını bildirdi.

AŞIDA KORUYUCU MADDE

Prof. Dr. Seçkin, “Civa metalik veya bileşikleri halinde bulunur. Özellikle organik bileşikleri besin zinciri ile insan sağlığını etkiler. Ancak, civanın zararlı etki göstermesi için belirli oranlarda tüketilmesi veya solunması gereklidir. Bu nedenle civa zehirlenmeleri düşünüldüğünde, hangi tür etkileşim olduğu, dozu, temasta olan kişinin yaşı, temas süresi ve temasın türü (yutma, koklama, deri vb.) bilinmesi gerekli parametrelerdir. Örneğin aşıda koruyucu olarak bulunan civanın zararlı olduğu üzerine herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamaktadır” sözlerini kaydetti.

SİNİR SİSTEMİNİ BOZUYOR

“Civa doğal maddedir, havada, suda ve toprakta bulunabilir” diyen Seçkin, “Civa ile temasta çok küçük miktarlarda bile önemli sağlık problemleri ortaya çıkar. Bu etki çocuklukta (geç konuşma, geç yürüme, hafıza kaybı, otizm) veya daha sonraki yaşam bölümlerinde ortaya çıkar (kas sistemi hastalıkları, yorgunluk). Civa, sinir sistemi (Alzheimer, demans, titreme, his kaybı vb.), sindirim organları ve bağışıklık sistemi (MS, atopik ekzema vb.), üreme sistemi (fertilite kaybı, anormal doğum) üzerine etkilidir. Akciğer, cilt ve böbreklere de zarar verir” diye konuştu.

EN ZEHİRLİ 10 MADDE ARASINDA

Civanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından en zehirli 10 madde arasında olduğunun duyurulduğunu dile getiren Prof. Dr. Turgay Seçkin, “Halk sağlığını tehdit eden maddedir. Metil civa veya diğer organik formlardaki civalı bileşiklerin balık ve kabuklu deniz canlılarında varlığı bilinmektedir. Bu tür gıda ile beslenmede risk oluşturmaktadır. Etil civa bazı aşılarda koruyucu olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle metil civa kadar riskli değildir. Civanın bulunduğu/bulunabileceği ürünler; piller, termometre, barometre gibi ölçüm cihazları, lambalar, diş amalgamları, cilt beyazlatıcı kozmetikler, ilaçlardır” diyerek şunları söyledi:

TOPLANMASI GEREKLİ

“Civa ve benzeri ağır metal kaynaklı çevre kirleticilerin uygun şekillerde toplanması gereklidir. Aksi halde gelecekte karşılaştırılacak problemlerin boyutu büyük ve giderilmesi ise çok zor olacaktır. Su kaynaklarının bu tür kimyasallar ile kirlenmesi sonucu besin zincirine katılacak metalik kirliliklerin sağlık boyutundaki sakıncaları ise daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, atık sular veya kalıntı çökeltileri tarım alanında kesinlikle kullanılmamalıdır.”