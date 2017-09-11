MTSO seçimlerinde Başkan adaylarından İş Adamı Oğuzhan Sadıkoğlu, Malatya Tarım Platformu üyeleri ile bir araya geldi. Platform binasında üyeler ile bir araya gelen Sadıkoğlu, “Bugün burada sizler ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duydum. Malatya’ya daha iyi hizmet edebilmek adına göreve talip olduk. Nasip olur göreve geldiğimizde Malatya’nın eksik olan ticaret sanayi odası ayağını faaliyete geçireceğiz. Biliyorsunuz şuan ki sistem sadece aidat almak. Bizler göreve geldiğimizde tarım platform üyeleri, sanayici, üniversite, belediyeler ile Malatya’nın gelişmesi için ortak projeler üreteceğiz. Biliyorsunuz dünya gelişiyor ama bizim bu gelişmelerde hiçbir şekilde sanayicimizin ve yatırımcımızın haberi yok. Göreve geldiğimizde millet için hizmet yapacağız. Kimsenin de adamı değiliz” sözlerine yer verdi.

SÖZ VERİYORUM…

Malatya ekonomisinin en başlıca ürünleri olan kayısı ve tarım ürünlerine destek amacı ile projeler üreteceklerini anlatan Başkan adayı Oğuzhan Sadıkoğlu, “Malatya’nın ekonomik anlamada en büyük geliri kayısı ve tarım ürünleri bu önemli başlık yıllarca ihmal edilmiş MTSO olarak. Bizler lafla değil yapacağımız projelerle tarım ve kayısı sorunu dünya ve yerel piyasada rekabetini artırabilmek için arkadaşlarımızla birlikte projelerimizi hayata geçireceğiz. Bugün burada söz veriyorum. Bizim için istişare çok önemli bu konu bizim için en önemli sorun yıllarca üyelerini sadece aidat ve seçimde gören bir oda değil hizmet veren ve hesap sorulan bir yönetime talip olduk. Organize sanayi bölgeleri ile birlikte tarım ihtisas bölgeleri kurmak istiyoruz. Tarım ürünlerinin pazarlanması için alanlar oluşturmak istiyoruz. Üreticilerin sektörde yeniliği artırabilmek için fuarlar katılımı için destek sunacağız. Malatya halkının olan MTSO binası sadece bir gruba değil, milletine hizmet eden bir kurum haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“HER HİZMETİN YANINDAYIZ”

Malatya Tarım Platform Başkanı İhsan Akın ise ziyaretten dolayı MTSO başkan adayı Oğuzhan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Malatya’da yapılacak olan seçimin Malatya adına hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. Akın konuşmasında, “Bizler sadece aidat döneminde hatırlanmak istemiyoruz. Bugün Malatya’nın en büyük gelir getirisi tarım ürünleri burada 40 bine yakın üyemiz var. Sorunlar her yerde olur. Bizlerde bu sorunu çözmek için buradayız. Şehrimizin artık sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Tarım Platformu üyelerinin de beklentisi bu yönde. Malatya’ya yapılacak her hizmetin yanında oluğumuzu belirtmek istiyorum. Oğuzhan Beye teşekkür etmek istiyorum” dedi.

TÜRKAN YILDIZ