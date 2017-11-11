11 Kasım 2017 Cumartesi

“La Yemut Bir Battalgazi Hikayesi” FİLM ÇEKİMLERİ YAPILDI

Malatya’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslar arası Film Festivali’nde gösterimi yapılacak olan “La Yemut Bir Battalgazi Hikayesi” filmi çekimleri Battalgazi ilçesinde gerçekleşti. Filme, sinemaseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:36
“La Yemut Bir Battalgazi Hikayesi” FİLM ÇEKİMLERİ YAPILDI

  Battalgazi Belediyesi’nin katkıları ile çekimleri gerçekleştirilen "La Yemut-Bir Battalgazi Hikayesi” filminin yapım ve yönetmenliğini Muhammed Rıza Taşdemir, Veysel Karakaş ve Nevzat Karakaş üstlenirken, filmin 11-13 Kasım 2017 tarihlerinde sinema severlerle buluşacağı belirtildi. Filmin ilk gösterimi yarın saat 12.00’de Yeşil Sinema’da ve 13 Kasım Pazartesi günü ise, yine saat 12.00’de Avşar Sineması’nda izleyicilerle buluşacağı bildirildi.

AMAÇ, BATTALGAZİ’NİN TARİHİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK
  "La Yemut-Bir Battalgazi Hikayesi” filminin çekimleri, Battalgazi ilçesinin tarihi mirasları olan Kanlı Kümbet, Sıddı Zeynep, Ulu Cami, Kervansaray, Ahmet Turani Türbesi, Hasan Basri, Kırk Kardeşler Şehitliği ve tarihi Malatya Surları’nda gerçekleştirildi.

Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapan Muhammed Rıza Taşdemir, Veysel Karakaş ve Nevzat Karakaş, bu filmi çekmekteki amaçlarının Battalgazi’yi ve tarihini bir kez daha Türk halkına hatırlatmak olduğunu belirterek, filmin çekimlerine katkıda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

HABER MERKEZİ
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