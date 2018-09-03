Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93112
ALTIN
253.638
DOLAR
6.5574
STERLİN
8.4758
EURO
7.6169

KYK yurt başvuruları üniversite kayıtları başladı

2018-2019Binlerce öğrenci 2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapıyorlar. Peki 2018-2019 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler...

KYK yurt başvuruları üniversite kayıtları başladı

2018-2019Binlerce öğrenci 2018 Üniversite Yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapıyorlar. Peki 2018-2019 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler...

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:15
KYK yurt başvuruları üniversite kayıtları başladı

KYK yurt başvuruları üniversite kayıtları bu gün başladı.Burs/öğrenim kredisi müracaatları, Kurumun kyk.gsb.gov.tr web adresinden kabul ediliyor.Burs / öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerden sadece öncelik belgesi istenilmekte. Diğer beyan edilen bilgilere dair belgeler ise istenmemekte olup, beyan edilen bilgilere ait kontroller ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından web ortamında veya manyetik ortamda alınarak, yapılmakta. İstenilen belgeler kurumun kyk.gsb.gov.tr adresinde ilan edilmekte.

KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler kazandıkları burs ve krediyi alabilmek için onay işlemini artık notere gitmeden e-devlet şifresi ile e-devlet sistemi turkiye.gov.tr üzerinden kolayca yapabilecek

Burs/kredi kazanan öğrencilerin burs/kredi taahhütnamelerini noterlere gitmeden PTT üzerinden temin ettikleri e-devlet şifresiyle "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden onaylamaları yeterli olacak. Böylece öğrenciler noter masrafı ödemek zorunda kalmayacak.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Burs başvurularının başlama tarihi ile ilgili henüz KYK'dan resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde tarihin netleşmesi halinde detayları bu haberimizden öğrenebilirsiniz.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmekte.Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu yine KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu da kesilmektedir.2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3’ e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yurt BaşvurularıKykKayıtlarüniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baro Başkanı Han’dan, yeni adli yıl mesajı
Baro Başkanı Han’dan, yeni adli yıl mesajı
İki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
İki ayrı kazada 5 kişi yaralandı
Üretim yok, fiyatlar uçuyor
Üretim yok, fiyatlar uçuyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim