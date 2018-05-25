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KYK'lar Resmi Gazetede yerini aldı

 Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Adalet ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ataması yapılan isimler arasında Malatya Cumhuriyet Savcısı Çağlar Köse de var.

KYK'lar Resmi Gazetede yerini aldı

 Başbakan Yardımcılığı, İçişleri, Adalet ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ataması yapılan isimler arasında Malatya Cumhuriyet Savcısı Çağlar Köse de var.

25 Mayıs 2018 Cuma 12:28
KYK'lar Resmi Gazetede yerini aldı

Buna göre, Başbakan Yardımcılığı bünyesindeki Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna yeniden atandı. İçişleri Bakanlığında açık bulunan Müşavirlik görevine Ramazan Kutlu getirildi. 

22 hakim ve savcı Adalet Müfettişliğine atandı 
Adalet Bakanlığı bünyesinde çeşitli vilayetlerden görev yapan 22 hakim ve cumhuriyet savcısı, adalet müfettişliğine atandı. Ataması yapılan isimler şu şekilde: 
İstanbul Anadolu Hakimi Fatih Taş, Mersin Hakimi Ahmet Uğur Doludeniz, Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sezgin Kuruyamaç, Aydın Hakimi Esra Dokur, Şebinkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yıldız, Bakanlık İç Denetçisi Bayram Ali Kesimal, Batman Hakimi Ata Serdar Dumlupınar, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Durgut, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Erol Altıntaş, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı Mustafa Birgün Şenel, İstanbul Hakimi Muammer Yurtsever, Kahrmanmaraş Hakimi Mikail Torun, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Muhammed Yağcı, Diyarbakır Hakimi Ömer Ceyhan, Malatya Cumhuriyet Savcısı Çağlar Köse, İskenderun Hakimi Ahmet Hamdi Kasapoğlu, Mardin Hakimi İbrahim Serkan Kılıç, Karaman Hakimi Zafer Kandemir, Yargıtay Tetkik Hakimi Mehmet Anıl Arslanoğlu, Akyazı Hakimi Hakan Erkccan, Van Cumhuriyet Savcısı Hayri Erdinç Ertürk ve Borçka Cumhuriyet Savcısı Emrah Özsoy Hakimler ve Savcılar Kanununun 37. maddesi gereğince Adalet Müfettişliğine atandı. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda boş bulunan üyeliklere Ömer Abdullah Karagözoğlu Telsiz Hizmetleri Temsilcisi olarak, Hacı Adnan Cengiz Posta Hizmetleri Temsilcisi olarak atanırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er’in başka bir göreve atanmak üzere görevinden alınması kararlaştırıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 25.05.2018 17:32
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çağlar KöseResmi GazeteAtamaMalatya
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