16 Mayıs 2017 Salı

KYK, gençleri KKTC’ye götürdü

Eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yurtlarda barınan yaklaşık 600 bin gencin akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, gezilerle de gençlere kültür ve medeniyet değerlerimizi tanıtıyor.

16 Mayıs 2017 Salı 11:26
KYK, gençleri KKTC’ye götürdü

 “Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri” kapsamında öğrencileri daha önce Konya, Manisa, Şanlıurfa, Gaziantep, Çanakkale, Bursa, Söğüt, Domaniç ve Balkanlar'a götüren KYK, şimdi de KKTC'ye götürdü.

Gezide öğrencilere Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtabilmek, tarihi mekânları ve doğal güzellikleri yerinde göstermek, Kıbrıs Barış Harekâtı ve şehitliklerden yola çıkarak tarih bilinci kazandırmak ve Kıbrıs halkı ile KYK'lı gençler arasında gönül köprüleri kurup birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amaçlanıyordu.

81 İLDEN ÖĞRENCİ
  KYK’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada; gezi, yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler arasından kura yolu ile belirlenen 81 ilden 162 öğrencinin katılımıyla 8-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Bu anlamda Malatya’dan katılım olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi edinilemedi. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
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