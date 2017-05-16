“Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri” kapsamında öğrencileri daha önce Konya, Manisa, Şanlıurfa, Gaziantep, Çanakkale, Bursa, Söğüt, Domaniç ve Balkanlar'a götüren KYK, şimdi de KKTC'ye götürdü.

Gezide öğrencilere Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtabilmek, tarihi mekânları ve doğal güzellikleri yerinde göstermek, Kıbrıs Barış Harekâtı ve şehitliklerden yola çıkarak tarih bilinci kazandırmak ve Kıbrıs halkı ile KYK'lı gençler arasında gönül köprüleri kurup birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amaçlanıyordu.

81 İLDEN ÖĞRENCİ

KYK’nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada; gezi, yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler arasından kura yolu ile belirlenen 81 ilden 162 öğrencinin katılımıyla 8-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Bu anlamda Malatya’dan katılım olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi edinilemedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ