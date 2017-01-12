Uzun vadeli ulaşım planlamasının en önemli parçalarından biri olan Kuzey Kuşak yolunda, Melekbaba bölümü start aldı. Toplam uzunluğu 13.3 kilometre olan kuşak yolu Taştepe, Melekbaba, Kaynarca, Çarmuzu ve Hanımınçiftliği mahallelerinden geçiyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, kuşak yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 13.3 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak yolunun 12 kilometrelik bölümünün açıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Çarmuzu girişinden başlayıp kuzey kuşak yoluna bağlanan 1.3 kilometrelik bağlantı yolunun da açıldığını söyledi.

GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çakır, şunları kaydetti:

“Kuzey Kuşak yolumuz Hanımınçiftliği, Taştepe, Melekbaba, Kaynarca ve Çarmuzu mahallelerinden geçip Dilek yoluyla birleşip, oradan da Malatya-Sivas karayoluna bağlanıyor. Malatya’nın kuzeyinde doğu-batı istikametinde yeni bir hat oluşturacak. Bu da şehir içi trafiğini rahatlatacak. Yolumuzda bugüne kadar 1.100.000 metre kare toprak işleri, 108.000 metre kare alt temel malzeme serim işi, 32.000 metreküp de taş duvar örme işi yaptık. Kuzey Kuşak yolu çalışmaları kapsamında bugüne kadar 73 ev kamulaştırdık. Sadece bu hattımızın 7 milyon lira enkaz bedeli var. Bunun 3.5 milyonluk kısmını ödedik. Diğer yarısı içinse görüşmelerimiz devam ediyor. Yolumuzun devamında bulunan tren yoluna şuan üst geçit yapılıyor. Yaz ortalarına doğru Melekbaba sınırlarına kadar bu yolumuzu tamamlamış olacağız. Çarmuzu’daki 50 metrelik yolumuzu da bu yıl tamamlayacağız. Kuşak yolumuzun Hanımınçiftliği bölgesi kalıyor. 1.3 kilometrelik alan içerisinde imar ve şuyu çalışması devam ettiği için beklemedeyiz. Bu bölgelerimizde bulunan mahallelerimiz bu yol çalışmalarıyla gelişmelerini hızlandıracak. Yaşam standartları yükselecek. Bu gelişimin daha hızlı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”

GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Yolun medeniyet, suyun hayat olduğunu belirten Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise yaptığı konuşmada Kuzey Kuşak Yolu’nda sona doğru gelindiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin 2009 yılından beri ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Malatya’nın güzelleştiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kaynarca Mahalle Muhtarı Osman Ay ise “Kuzey kuşak yolumuz bittiğinde çevre yolunun altı bambaşka ve güzel bir görünüme kavuşacak. Buranın hayat bulması, çekim merkezi haline gelmesi bölge halkını da kalkındıracak” diye konuştu.

HABER MERKEZİ