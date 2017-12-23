Güney Kuşak Yolu’nda çalışmalar sürüyor. Bu yol tamamlandığında Malatya trafiği önemli oranda rahatlayacak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Güney Kuşak Yolu’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

11,5 kilometre uzunluğundaki Güney Kuşak Yolu’nda alt yapı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya trafiğinde önemli bir rahatlama sağlayacak olan Güney Kuşak Yolu’ndaki çalışmalarımız belli bir aşamaya geldi. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün burada önemli çalışmaları oldu. MASKİ tarafından, deplase çalışmalarının yanında Üniversite, Çöşnük ve Fırat mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hatlarında da yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı kısımlarda ekiplerimiz kaldırım çalışmalarını sürdürüyorlar” diye konuştu.

ARAÇLAR DAHA FAZLA KULLANACAK

Güney Kuşak Yolu devamında kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Çakır, “Güney Kuşak Yolu’muzun devamında batı istikametinde 39 evin kamulaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor. Ev sahiplerinin birçoğu ile anlaşmalar sağlandı. Kamulaştırılan evlerde yıkım çalışmaları devam ediyor. 2018 yılı içerisinde herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Güney Kuşak Yolu’nu yüzde 90 seviyelere getirmiş olacağız. Arkadaşlarımız hafriyat ve dolgu çalışmalarına devam ediyorlar. Malatya trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağına inandığımız Güney Kuşak Yolu’nu 2018 yılı içerisinde araçlarımız daha fazla kullanacak” şeklinde konuştu.

KUZEY KUŞAK YOLU’NDA SON RUTUŞLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kuzey Kuşak Yolu’nda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, “Kuzey Kuşak Yolu’ndaki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Hemzemin geçitler üzerine yapılan üst geçitler tamamlandı. 2018 yılı içerisinde bu yolumuzu asfaltlamaya başlayacağız. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Kuzey Kuşak Yolumuzu Çarmuzu bölgesinde hizmete açmış olacağız” dedi.









HABER MERKEZİ