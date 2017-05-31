31 Mayıs 2017 Çarşamba

Kuzey Çevreyolu’nun temeli atıldı

Malatya’da 53,6 kilometrelik Kuzey Çevreyolu’nun temeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla atıldı.

30 Mayıs 2017 Salı 11:08
Kuzey Çevreyolu’nun temeli atıldı

  Malatya için yıllardır gündemde olan ve şehir trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak olan Kuzey Çevreyolu için ilk kazma vuruldu. Toplam proje tutarı 227 milyon lira olan Malatya Kuzey Çevreyolu 53,6 kilometre uzunluğunda olacak. Güzergah üzerinde 14 adet farklı seviyeli kavşak, 28 adet altgeçit, 3 adet DDY geçit ve 4 adet hidrolik köprü bulunacak olan çevreyolunun tamamlanması ile özellikle sürücülerin transit geçişleri ile daha konforlu bir ulaşım sağlamış olacak.

Kuzey Çevreyolu’nun temel atma töreni Akçadağ Bahri Mahallesi girişinde düzenlenen tören ile atıldı. Törene Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Mustafa Şahin ve Nurettin Yaşar, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA
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