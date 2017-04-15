AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, BUSABAH gazetesin ziyaret etti. Ziyarette, gazete çalışanları ile hatıra fotoğrafı da çeken Çalık, “BUSABAH gazetesini ziyaret ediyoruz. Ben BUSABAH’ın çok kıymetli yöneticilerine, muhabirlerine, herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Milletimizin gözü, kulağı, sesi oluyorsunuz. Bu sebeple tüm emek veren arkadaşlarımıza, BUSABAH’ın çalışanlarına ellerine sağlık diyorum” diye konuştu.

“DARBELER TARİHİ HALİNE GELEN PARLAMENTER SİSTEM”

16 Nisan’ın, tarihi bir kırılma noktası olacağını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Birçok algı operasyonuna maruz kalan bir dönem yaşadık. Bu bir halk oylaması; bir parti seçimi değil, bir kişi seçimi değil. Biz, parlamenter sistemin aksayan taraflarını milletimize anlattık. Darbeler tarihi diye nitelendireceğimiz bir parlamenter sistem tarihi var. Demokratik parlamenter sistemin uygulanmaması, Türkiye’de sıkıntılara neden olmuştur. Şimdi, darbeler tarihi haline gelen parlamenter sistemin ömrü tükenmiştir. Bizim, iyi bir hükümet sistemine ‘evet’ dememiz gerekir” sözlerine yer verdi.

“YÜZDE 75-80 ARALIĞINDA ‘EVET’ BEKLİYORUM”

Çalık, “Devletin rejimi, sistemi ile hiçbir problemimiz yok. Türkiye Devleti, cumhuriyettir. Ama bizim hükümet sistemiyle, yani parlamenter sistemle sorunumuz var. Bunu da, biz kendimiz değiştirmiyoruz, biz millete soruyoruz. İlk kez millete ‘hangi hükümet sistemiyle yönetilmek istiyorsunuz?’ diye soracağız. Ve inşallah milletimiz aksayan tarafları görüyor. Bunun cevabını da 16 Nisan’da sandıklarda ‘evet’ oyu ile verecek. Ben yüzde 75-80 aralığında Malatya’da ‘evet’ bekliyorum. Türkiye genelinde de yüzde 58-60 oranında evet bekliyorum” diye konuştu.

“KESİNTİSİZ İCRAAT YAPACAK BİR HÜKÜMET OLACAK”

Yeni sistemin nasıl olacağı hakkında da bilgiler veren Milletvekili Öznur Çalık, “Daha bütünleştirici, milletin iradesinin direk olarak demokrasinin kuvvetlerine yansıyacağı bir sistem olacak. Millet, cumhurbaşkanını direk olarak seçecek. Şu an yetkileri çok ama sorumsuz bir cumhurbaşkanı var. Artık, sorumlu bir cumhurbaşkanı, milletin iradesini aldıktan sonra hükümeti kuracak. Şimdi milletimiz oyunu veriyor ve o hükümeti yönetecek olan kişiyi biliyor. Eskiden böyle değildi. Millet oyunu veriyordu, egemen güçler kimin yöneteceğini belirliyordu. Hükümette görev yapacak bakanlar, sadece icraat yapacak, siyaset yapmayacak. Biz ekonomik açıdan bu sistemin bizi güçlendireceğini düşünüyoruz. Çünkü kesintisiz icraat yapacak bir hükümet olacak” dedi.

“ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR”

Değişikliği uygulamak için neden 2019’un beklendiği hakkında da bilgiler veren Öznur Çalık, “Anayasa, bizim üst kimliğimizdir. Orada devletin kesin hükümleri ve hak ve hukuk kurallarımız genel olarak belirlenmiştir. Ama anayasal olarak belirlenmeyen şeyler var. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu anayasal değişiklik için uyum yasaları yapması gerekir. Bu uyum yasaları için de zamana ihtiyacımız vardır. En az 6 aylık bir süreç bu uyum yasalarının çıkması için gerek ve şarttır. Ve o sistemin millete anlatılması, oturtulması, altyapısının oluşturulması için de bir zamana ihtiyacımız var” diye konuştu.

“MECLİS GÜÇLENECEK”

Erken seçim konusundaki soruyu da yanıtlayan Çalık, “Şu an için herhangi bir erken seçim durumu görünmüyor” ifadesinde bulunarak şunları kaydetti:

“Şimdi, Meclise gidecek olan bütün kanun teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek. Hükümet, kanun teklifi gönderme yetkisine sahip değil. Bu ne demek, milletvekilinin güçlenmesi demek. Dolayısıyla Meclis güçlenecek. Ayrıca cumhurbaşkanının gönderdiği bütçeyi onaylama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Reddetme imkanı var. Bu durumda cumhurbaşkanı bir önceki bütçeyi kullanmak zorunda kalacak. Bunun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanını denetleme yetkisine sahip. Bu denetleme yetkisini bakanlar için de yapma yetkisine sahip. Sıkıntı yaşanması halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanını seçime götürme yetkisine sahip.”

“DIŞ POLİTİKAMIZLA İLGİLİ ÖNEMLİ ADIMLARI DA ATACAĞIZ”

Kerkük sorununa değinen Milletvekili Çalık, “Bununla alakalı, Cumhurbaşkanımız açıklamasını yaptı. Kerkük’te yaşayan vatandaşlarımızın tavrı, tutumu; orada herkesin beraberce yaşadıklarını ve bir bölgeyi temsil edecek bayrağın da asılı olması gerektiğini söyledi. Kerkük tarihte bizim için çok önemli bir bölge olmuş. Bu nedenle, konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. İnşallah 16 Nisan sonrasında dış politikamızla ilgili önemli adımları da atacağız” ifadelerinde bulundu.

“TAKİP EDEN DEĞİL, TAKİP EDİLEN OLMAK İSTİYORUZ”

Bu sistemin, Türkiye’yi güçlendireceğini belirten Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Bu sistemin temeli üniter yapının korunmasından geçiyor. Türkiye Devleti bir bütündür ve bu bütünlüğü altını çizerek vurguladık. 18 maddenin hiçbir tarafında federatif yapıdan, federasyondan bahsedilmemiştir. Amerika gelişmiş ülkeler sıralamasında birinci sırada. Biz Türkiye tipi bir sistemi oturtmak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi adını veriyoruz buna. İnşallah bu sistem diğer dünya devletlerine de örnek olacak bir sistem olacak. Biz artık takip eden değil, takip edilen olmak istiyoruz. Biz artık hasta değil, güçlü devlet olmak istiyoruz. Biz artık idare edilen değil, idare eden bir devlet olmak istiyoruz. Biz artık Türkiye’yi herkesin yakından takip etmesini istiyoruz. Ekonomik olarak güçleniyoruz, buna darbe vurmak istiyorlar. Demokratik olarak güçleniyoruz, buna darbe vurmak istiyorlar. Bireysel hak ve özgürlükler konusunda güçleniyoruz buna darbe vurmak istiyorlar. Demokrasiden, insan haklarından dem vuran Avrupa’nın yapmış olduğu tavır da çok net ortada. Biz, ‘başkanlık sistemi geri kalmış ülkelerin sistemidir’ diyen kişilere, gelişmiş ülkelerdeki başkanlık sistemini incelemelerini öneriyoruz. Parlamenter sistemle yönetilen ve geri kalmış ülkelerin de aynı şekilde incelenmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

“KENT VE ÜLKE EKONOMİSİNE CİDDİ MANADA GİRDİ SAĞLAYACAK”

Yılan hikayesine dönenen Kuzey Çevreyolu hakkında bilgiler veren Çalık, “Kuzey Çevreyolu’ndaki çalışmaları inceledik. Kazmayı vurdular. Beton santrallerini kurdular. Şantiyeleri kurdular. Biz bugün gittik, yerinde incelememizi yaptık. Kuzey Çevreyolu için artık ‘Bismillahirahmanirahiym’ dedik. Çalışmalar başladı. Yani ihalesi tamamlanan yolun yapım işlemine başlandı. Bu sadece Malatya'nın trafiğinin rahatlatılacağı bir proje değil. 53,6 kilometrelik D-300 bağlantı yolu, Avrupa, Asya ve Ortadoğu'yu birbirine bağlıyor. Bu aks, Malatya'da kesişiyor. D-300 karayolunun Malatya'dan geçtiği çok önemli bir güzergah olacak. Burası sadece Malatya şehir trafiğini rahatlatmakla kalmayacak, aynı zamanda kent ve ülke ekonomisine ciddi manada girdi sağlayacak, ulaşımdaki kolaylığı beraberinde getirecek” sözlerine yer verdi.

“TEMELİNİ DE ATACAĞIZ”

Kuzey Çevre Yolu’nun Malatya'nın batıyla, güney limanlarıyla bağlantısını sağlayacağını aktaran Öznur Çalık, “Yol, Malatya'nın şehir içi trafiğinin de çok daha rahatlamasına vesile olacak. Büyükşehir Belediyesi de Kuzey Çevreyolu'na bağlantını yollarını şu an yapmaya devam ediyor. Şehir içi trafiğini hafifletmek Malatya için önemli ama Kuzey Çevreyolu, ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacak. D-300 karayoluyla direk bağlantımız olacak. Avrupa, Asya ve Ortadoğu ile karayolu trafiğini birleştirmiş olacak aynı zamanda havayolu da karayolumuzla birleşmiş olacak. Yatırımcıların ulaşımını çok daha kolay hale getireceğiz. Hem denize hem karayoluna erişimi daha kolay hale getirmiş olacağız. Malatya Kuzey Çevreyolu yatırımına başlandı, kente hayırlı olsun. 16 Nisan'dan sonra Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan, bürokratlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımızla birlikte Malatya Kuzey Çevreyolu'nun temelini atacağız” diye konuştu.















TÜRKAN YILDIZ