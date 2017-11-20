20 Kasım 2017 Pazartesi

Kuvvetli rüzgarlara dikkat!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için yağmur, bazı ilçeler için ise karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Malatya’da ise uzun süredir beklenen yağmur sonunda geldi. Kentte kuvvetli rüzgarların eseceği de bildirildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 10:41
Kuvvetli rüzgarlara dikkat!

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, Malatya ve Elazığ'da akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu daha sonra çok bulutlu, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçeleriyle Bingöl'ün Yayladere, Yedisu, Kığı, Adaklı, Karlıova ve Solhan ilçelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir" denildi.

Hava sıcaklığının 2-3 derece düşmesi beklendiğini de aktaran Merkez, rüzgarın ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Malatya'da yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahMeteoroloji

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