Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, Malatya ve Elazığ'da akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu daha sonra çok bulutlu, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçeleriyle Bingöl'ün Yayladere, Yedisu, Kığı, Adaklı, Karlıova ve Solhan ilçelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçmesi beklenmektedir" denildi.
Hava sıcaklığının 2-3 derece düşmesi beklendiğini de aktaran Merkez, rüzgarın ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Malatya'da yer yer kuvvetli eseceğini bildirdi.
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