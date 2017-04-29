Her yıl Nisan ayının 14 ila 20’sine kadar çeşitli etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası’yla ilgili tartışmalar devam ediyor. Tartışmalarda kutlamaların aslında Fethullah Gülen için yaptırıldığı iddiaları (Fethullah Gülen Nisan ayı doğumlu) ortaya atılmış, bu konu günlerce tartışma konusu olmuştu. Son olarak Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da bununla ilgili, “Kutlu Doğum Haftası, Mevlid-i Nebi'nin bir alternatifi değildir. Ortaya çıkan bütün bu eleştiriler değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Teşkilatı bir ilmi toplantı da yaparak, öyle arzuluyoruz ki Hicri Takvim'e Kutlu Doğum Haftası’nı sabitleyecektir” şeklinde bir açıklama yaparak tartışmaları başka bir boyuta taşımıştı. Konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret Karaman, önemli açıklamalarda bulundu.

Kutlu Doğum Haftası’nın bugünün konusu olmadığını dile getiren Prof. Dr. Karaman, Kutlu Doğum Haftası’nın 30 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi.

SABİT KILINMASININ TEK BİR SEBEBİ VAR!

“Kutlu Doğum Haftası ilk defa kararlaştırıldığı dönemlerde Hicri Takvime göre mi olsun yoksa Miladi Takvime göre mi olsun tartışması epeyce konuşuldu” diyen Prof. Dr. Karaman, şunları ifade etti:

“O zaman Diyanet işleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri bu konuda kendi görüşlerini açıkladılar. Bunun sadece bir esprisi var. Hz. Peygamberimiz (sav) miladi aylardan 20 Nisan’a tekabül eden bir tarihte doğduğu biliniyor. Kutlu Doğumun 20 Nisan’a sabit kılınmasının tek bir sebebi var. Genelde ülkemizdeki eğitim-öğretim kurumlarının açık olduğu, iklim şartlarının müsait olduğu bir mevsim olarak değerlendirildi. Ve bu programın düzenli, programlı bir şekilde nisan ayının genelde 10 ile 20’si arasında yapılması benimsenmiştir. Dolayısıyla bunun FETÖ örgütüyle herhangi bir bağlantısının olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Bu program tamamen Diyanet İşleri Başkanlığının ve ilahiyat fakültelerimizin ortak görüşleriyle ortaya çıkmış ve bugün için de kurumsal hale gelmiş bir programdır. Ama Hicri Takvime göre ya da Miladi Takvime göre yapılması hüküm açısından fazla bir değişiklik ifade etmez. Şüpheyle hareket ederek bütün meselleri getirip Kutlu Doğum gibi halkımızın sahiplendiği, benimsendiği bir programı böyle şüpheli, tartışmalı hale getirmeyi ben şahsen gerekli görmüyorum.”

DEĞİŞİKLİK OLUP OLMAYACAĞINI BİLMİYORUM

Kutlu Doğum Haftası’nda bir değişiklik olup olmayacağı ifade eden Prof. Dr. Karaman, “Ben bu tarihten sonra Kutlu Doğumla ilgili bir değişiklik olup olmayacağını şahsen bilmiyorum. Ama 30 yıllık birikimi değerlendirdiğimizde Kutlu Doğum programında herhangi bir art niyet, herhangi bir başka bir grubun veya kurumların icraatı olarak düşünmek yanlış olur. Bu program tamamen Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilahiyat fakültelerinin ortak görüşleriyle hazırlanmış, benimsetilmiş ve bugüne kadar da kamuoyunda takdire mazhar olmuş bir program olarak düşünmemiz lazım” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL