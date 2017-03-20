Cumartesi maçın ardından saat 20.30 sularında meydanlara dökülen taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Kışla Caddesi başından Sıtmanpınarı’na kadar uzun araç konvoyları oluşturan futbolseverler şehir merkezini adeta bayram yerine çevirdi. Sarı kırmızılı kaşkol ve bayraklarla tezahüratlar eşliğinden Kapalı Çarşı üstünde toplanan taraftarlar, takımlarının başarısını doyasıya kutladı. “Bunlar henüz şampiyonluk provası” diyen Malatyaspor Taraftarlar Derneği 2. Başkanı Burak Doğan, “Süper Lig özlemi bütün Malatyalıları sardı. İnşallah birkaç hafta sonra garantilemiş oluruz. Ciddi bir avantaj yakaladık. Bundan sonra Malatyalıların daha fazla o coşkuyu havayı teneffüs etmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI