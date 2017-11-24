Malatya’nın en büyük problemlerinden birisi de trafik sorunu. Gittikçe artan ve çözümü bir türlü yapılamayan konu hakkında BUSABAH gazetesine konuşan İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Malatya Şube Başkan Yardımcısı Vehbi Aluçlu, problemin çözümü hakkında önemli önerilerde bulundu. Aluçlu, ulaşım sorununun inşaat mühendisliğinin bir alt dalı olduğunu söyledi.

Aluçlu, daha önce mühendisler odası olarak trafikle ilgili seminerler düzenlediklerini belirterek, “Benim sınıf arkadaşım olan Uludağ Üniversitesi'nden, şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalık yapan bir hocamızı Malatya'ya davet ettik. Burada Malatya'nın trafiğini kavşak kavşak ölçümleme yaptı. Belli sürelerde araç sayısını tespit etti. Hangi kavşakta sıkışık trafik olduğunu ve araç sayılarını tespit etti” dedi.

KUŞAK YOLLARI MALATYA TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Malatya'da çevreyolu ve kuşak kavramının bulunduğunu ifade eden Aluçlu, kuşak yollarının acilen yapılıp, bitirilmesi gerektiğini ifade etti. Aluçlu, “Kuşak yolları trafiğe bir miktar katkı sağlayacaktır. Çevreyolu’nun da bir an önce yapılması gerekiyor. Yıllarca Güney-Kuzey diye tartıştık. Sonunda kuzeye karar verdiler. Yapılacaksa bir an önce yapılması gerekiyor. Güney Kuşak Yolu Malatya trafiğini baypass edecek, bir miktar katkı sağlayacak bir yol. Bu yol uzun yıllardan beri mahkemelerle ve diğer bazı sorunlardan dolayı bir türlü bitirilemedi. Yine trafiğe katkı sağlaması açısından Kuzey Kuşakyolu, yani şu andaki şehir mezarlığının hemen üstünden geçen Çöşnük Kavşağı’ndan girip, Alpaslan Türkeş kavşağından, SSK'nın oraya çıkan bir yol daha var. Bu da Malatya'nın trafiğine bir miktar katkı sağlayacak yollar. Bunlar hemen açılmalı ve Malatya'nın trafiğine katkısı sağlanmalı” diye konuştu.

YOLLARIMIZI OTOPARK OLARAK KULLANIYORUZ

Yolların otopark gibi kullanıldığına dikkat çeken Aluçlu, “Kuşak yolunu açarsak, Çevreyolu’nu faaliyete geçirirsek, bunlar Malatya trafiğine bir miktar katkı sağlayacaktır. Malatya'nın trafiğini en çok kilitleyen unsur, yollarımızı otopark olarak kullanıyoruz. Maalesef yollarımız 2 şerit, 3 şerit gibi olan yollara bakıyoruz, tek şeride geçmiş. Neden yan taraflarda otopark olarak insanlar araçlarını bırakmışlar hatta birinci sıra yetmiyor ikinci sıraya bırakıyorlar. Trafiğin ağır işlemesine sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi gelelim başka ne yapılabilir? Otopark sayısını, insanların araçlarını bırakacağı mekânları oluşturursak bu ana caddedeki veya sokaktaki otoparkla ilgili çözümü üretebilirsek, insanların buralara park etmesini engelleyebiliriz. Buradaki araç sayısını düşürür, otoparklara kaydırırsak bu da bir miktar trafiğimize katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL