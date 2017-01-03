03 Ocak 2017 Salı

Kuruyemiş satışları DURAĞANLAŞTI

Yılbaşı gecesi öncesinden satışlarında patlama olan kuruyemişlerde, şu sıralar durağanlık yaşanmaya başladı.

03 Ocak 2017 Salı 11:11
Kuruyemiş satışları DURAĞANLAŞTI

Kuruyemiş satışlarında yılbaşı öncesinde patlama yaşanırken, kuruyemişçiler ise vatandaşları sağlıklı kuruyemiş konusunda uyarıyor. Yapılan uyarılarda, birçok kişinin severek tükettiği ve en besleyici gıda maddelerinden olan kuruyemişler, dikkatli ve özenli seçilmezse mikroba ve dolayısıyla birçok hastalığa davetiye çıkarabildiği belirtiliyor. 

SEMT PAZARLARINDAN ALMAYIN
Bu anlamda bazı açıklamalarda bulunan Kuruyemişçi Hasan Toprak, kuruyemiş alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Tüketicileri, sağlıksız ve hijyenik olmayan yerlerden kuruyemiş almamaları konusunda uyaran Toprak, “Yılbaşından önce ciddi bir satış ivmesi kazandık. Şu sıralar da satışlar durağanlaşmaya başladı. Elbette ekmeğimizi yine çıkarıyoruz. Kuruyemişi millet olarak çok seviyoruz ama sağlıklı olup olmadığına bakmıyoruz. Bu konuda dikkatli olmamız lazım. Kuruyemişi mesela semt pazarları yerine kuruyemişçilerden almak daha sağlıklı bir şey olur” dedi. Kuruyemişçilerin hijyen sertifikasının olmasına değinen Toprak, “Bütün kuruyemişçilerimizin hijyen sertifikası olması gerekiyor” diye konuştu. (Fotoğraf:İHA)

TAHİR ÖZÇELİK
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