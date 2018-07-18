Kurutmalık sezonu açıldı

Kış aylarının vazgeçilmez ürünlerinden olan kurutmalık ve dolmalık ürünlere bu yaz da talep arttı. Fiyatların yüksek olmasına rağmen kurutmalıklara olan ilgiyi anlatan Kasap Pazarı manavlarından Kadir Karadağ, ileriki zamanlarda kurutmalık ürünlerin fiyatlarının düşmesiyle ilginin daha da artacağını dile getirdi.

BU ÜRÜNLER DAHA SAĞLIKLI

Sattıkları kurutmalık ve dolmalık ürünlerin doğal olduğunu ifade eden Karadağ, “Kurutmalık sezonu yavaş yavaş açıldı. Yerli ürünlerimiz ister Arapgir biberi isterse de dolmalık biber olsun İstanbul’a, Ankara’ya, her tarafa gidiyor. Kışın halk hormonlu ürün yiyeceğine, doğal olarak yetişen dolmalık ürünlerden yapılan kurutmalık veya dolmalık ürünleri yesin. Çünkü bu ürünler daha kaliteli ve sağlıklı” şeklinde konuştu.

GEÇEN YILA GÖRE YÜKSELİŞ VAR

Dolmalık ürünlerin fiyatını da dile getiren Karadağ, “Dolmalık ürünler şu anda 2,5 ila 3 TL arasında satılmaktadır. Kurutmalık ve dolmalık fiyatlarında geçen yıla göre bir yükseliş var. Yemeklik yeşilbiberlere oranla kurutmalık satışlarımız daha çok. İlerleyen günlerde bu talep daha da artacak. Satışlarımızı merkezden uzak yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza daha çok yapıyoruz” diye konuştu.