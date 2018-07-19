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“Kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz”

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. İnce, “Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası olarak Malatya’daki tüm ilgili kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz. Ticaret Borsası aslında bizim ortaklaşa çalışacağımız bir kuruluş” dedi.

“Kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz”

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret etti. İnce, “Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası olarak Malatya’daki tüm ilgili kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz. Ticaret Borsası aslında bizim ortaklaşa çalışacağımız bir kuruluş” dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:38
“Kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz”

Malatya Ticaret Borsası (MTB)Başkanı Ramazan Özcan, “Biz de takip edip görüyoruz, kendisi çok Beyefendi bir insan. Minibüs, otobüs gibi araçlar var, bunların üstünde durmak gerçekten de zor bir iş. Bu konuda çok ciddi emek sarf ediyorlar. Bizler de onların emanetiyiz bizim çocuklarımızı taşıyorlar, bizim canlarımızı, eşlerimizi taşıyorlar. Bu konuda da hamd olsun Malatya’daki minibüsçülerde, servisçilerde belki ara sıra sıkıntılar cereyan ediyor ama bunlar da çok önemli değil. Biz de kendilerine bu konuda teşekkür ediyoruz. Malatya’nın problemleri ile ilgili ortak paydada istişarelerimiz olacak. İnşallah hep birlikte huzur içinde Malatya’mızda hayatımızı devam ettirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ise, Özcan ve yönetimine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileterek, istişare vurgusu yaptı.

KAYISIMIZIN BOL OLMASI SEBEBİYLE...

İnce, “Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası olarak Malatya’daki tüm ilgili kurumlarla istişare halinde olmak istiyoruz. Ticaret Borsası aslında bizim ortaklaşa çalışacağımız bir kuruluş. Özellikle yazın esnafımızın tatilinde kayısımızın bol olması sebebiyle işçilerimizi taşıyoruz. Para ettiği zaman tüm meslek gurupları bundan fayda sağlamaktadır. Özellikle minibüs taşımacılığı, servis taşımacılığı hepsi birbiriniz zincirleme etkilemektedir. Bizler de yönetim kurulu olarak Başkanımızın her zaman yanında olacağız, istişare halinde çalışarak Malatya’mıza güzel hizmetleri vermeye çalışacağız” diye konuştu. 

İHA

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MALATYA TİCARET BORSASIRamazan ÖzcanMesut InceMalatya
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