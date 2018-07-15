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Kuru meyve sektörü Malatya’da buluştu

Türkiye Kuru Meyve İhracatçılar Birliği ve Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Malatya’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kuru incir, kayısı ve üzümün ele alındığı toplantıda konuşan TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Ülkemizdeki kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının yaklaşık yüzde 90’ı ihraç ediliyor” şeklinde konuştu.

Kuru meyve sektörü Malatya’da buluştu

Türkiye Kuru Meyve İhracatçılar Birliği ve Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Malatya’da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kuru incir, kayısı ve üzümün ele alındığı toplantıda konuşan TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Ülkemizdeki kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının yaklaşık yüzde 90’ı ihraç ediliyor” şeklinde konuştu.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:44
Kuru meyve sektörü Malatya’da buluştu

TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “Ülkemizdeki kuru incir, kuru üzüm ve kuru kayısının yaklaşık yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Burada sektör temsilcileri, ihracatçılar işletmeciler ve tüccarlar var. Bu ürünlerin yeni sezon öncesi değerlendirilmesi konuşuldu” dedi.

FİYAT KONUSU

Yeni sezon öncesi incirle ilgili değerlendirmelerde de bulunan TARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, “İncirle ilgili bütün gelişmeler Allah çok şükür olumlu görünüyor. Sezon 10-15 gün arası erken görünüyor. Piyasada geçen yıldan kalan ürünlerin olduğu söyleniyor. Önümüzdeki günlerde rekolte çalışmalarına başlanacak. Rekolte çalışmalarından sonra izlenecek yol belirlenecek. Şu anda fiyat konusu açıklamak zor ve erken. İleriki günlerde fiyatı açıklayacağız. Önce piyasanın görülmesi lazım. İncir havanın neminden etkilenen bir ürün ve hassas bir yapısı var. Fiyat zaten kendiliğinden oluşur. Üreticinin yanındayız ve üreticimizi ezdirmeyiz” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kuru Meyve SektörüMalatyaTARİŞ İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan
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