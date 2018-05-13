Kuru kayısı için komite kuruldu

Amerika’nın kuru üzümünün 4 bin 200 dolar, Şili, Güney Afrika gibi ülkelerin kuru üzümünün 2 bin 700 dolar seviyelerinde ihraç edildiği süreçte, Türk kuru üzümünün bin 600 dolara ihraç edilmesinin Türk üreticisinin, tüccarının, ihracatçısının emeğine haksızlık olduğunu söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2018-22 döneminde çalışmalarının eksenine katma değerli ürün ihracatını arttırmayı yerleştirdiklerini söyledi.

HEDEF 3 MİLYAR DOLAR

Kuru meyve sektörünün 2023 yılı ihracat hedefinin 3 milyar dolar olarak belirlendiği bilgisini veren Celep, bu amaca yönelik olarak geçtiğimiz yıllarda Japonya, Çin ve Güney Kore gibi hedef pazarlarımızda çalışmalar yaptıklarını, bundan sonraki süreçte TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu kapsamında hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarına devam etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

KURU MEYVEYE TALEP ARTTI

Dünya genelinde tüketici bilincindeki artışa paralel olarak sağlıklı gıdaya yöneliş olduğunu anlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ise, sağlıklı oluşları nedeniyle dünya genelinde kuru meyvelere ilgi ve talepte artış olduğunu, ülkemizde de kuru meyve tüketiminin artması için çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Şekerin insan sağlığına zararlarının her geçen gün detaylarıyla ortaya konulduğunun altını çizen Işık, “Üzüm, incir ve kayısı gibi doğal ürünlerde en büyük üretim bizde. Bizim de bu ürünleri gelecek nesillere aktarma, tüketim alışkanlığını arttırma gibi bir zorunluluğumuz var. Bu ürünleri 150 ülkeye ihraç edebiliyorsak en kaliteli bir şekilde üretebildiğimiz içindir. Şekerin en sağlıklı alternatifi kuru meyvelerdir. Bu ürünleri gıda değil, sağlık kaynağı olarak görmeliyiz, iç ve dış tüketimi arttırmalıyız. İngiltere 100 bin tonun üzerinde kuru meyve tüketiyor, tabii ki sağlıklı olduğu için tüketiyorlar, okula giden her çocuğun beslenme çantasına mutlaka bir kuru meyve koyuyorlar. Çocuklar küçük yaşta sağlıklı ürünlerle tanışıyor, biz de benzer çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

KAYISI KOMİTESİ KURULDU

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürcan Şen de, ana ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı ve organik ürün ihracatında yaşanan sorunların çözümü için komisyonlar oluşturduklarını, bu komisyonların geliştireceği fikir ve projeleri Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili mercilere taşıyarak çözümü için çaba içinde olacaklarını ifade etti.

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