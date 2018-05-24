Kursa, nakış ve kumaş desteği

Arguvan İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından el sanatları alanında kadınlara yönelik açılan meslek kursuna İstanbul’da faaliyet gösteren Malatya Arguvan Çakmak Köyü Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından yardımda bulunuldu. Dikiş, nakış ve kumaş olarak yapılan yardımla ilgili bir açıklamada bulunan dernek başkanı Doğan Çiftçi, kurslarda el emeği göz nuru dökülerek çok önemli eserlerin ortaya çıkacağını ifade ederek kursların kadınlara büyük yarar sağlayacağını söyledi.

Arguvan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Uyar ve kurs hocası Sattı Lule ise derneğe yaptıkları yardımlarından dolayı teşekkür etti.