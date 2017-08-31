31 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Kurbanlık tosun, tatlıcıya daldı

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık tosun, bir tatlıcı dükkanına girdi. Paniğe neden olan tosun, güçlükle dükkandan çıkartılabildi.

31 Ağustos 2017 Perşembe 11:50
Kurbanlık tosun, tatlıcıya daldı

  Olay, sabah saatlerinde Turgut Temelli Caddesi alt kavşağı yakınlarında meydana geldi. Satılmak için canlı hayvan pazarına götürülmek istenen kurbanlık tosun, sahibinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçmaya başladı.

BÜYÜK ÇABA SARF ETTİLER
  Araç ve yayaların arasında hızla koşan tosun, caddede bulunan bir tatlıcı dükkanına daldı. Büyük paniğe neden olan olayda, vatandaşlar ve belediye ekipleri tosunu dükkandan çıkarmak için büyük çaba sarf etti. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan anlarda, uzun uğraşlar sonunda tosun, dükkandan çıkartılarak pazara götürüldü.

İHA
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