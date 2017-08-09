Kurban Kesim Kursuna katılan kursiyerlere, kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, dini vecibeler, yaralanmalara karşı yapılması gereken sağlık kuralları hakkında bilgiler veriliyor. Canlı hayvan pazarında uygulamalı eğitim kurban Kesim kursuna katılan kursiyerlere ayrıca Büyükşehir Belediyesine canlı hayvan pazarında kesim öncesinde hayvanların kurbanlığa uygun olup olmadıkları konusunda bilgiler verildi. Kursiyerler daha sonra mezbahaneye giderek uygulamalı hayvan kesimi yaptı.



Kurban Kesim Kursuna yoğun ilgi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sertifikalı Kurban Kesim Kursuna gösterilen yoğun ilgiden dolayı 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında ikinci bir kurs daha düzenlenecek.

14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki gerçekleştirilecek olan Kurban Kesim Kursuna katılmak isteyenler 11 Ağustos Cuma gününe kadar Veteriner Şube Müdürlüğüne müracaat edebilecekler. Kurs hakkında bilgi almak isteyenler 336 50 27 nolu telefonu arayabilecekler.

İHA