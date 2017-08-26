Diyanet İşleri Başkanlığının uzun yıllardır vekaletle kurban organizasyonunu başarı ile yürüttüğünün altını çizen Müftü Çimen, “Diyanet İşleri Başkanlığımız uzun zamandır hem yurt içinde hem de yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesimi organizasyonunu başarı ile yürütmektedir. 2017 yılı için Türkiye Diyanet Vakfının belirlediği kurban bedeli yurt içinde 850 TL, yurt dışında ise 600 TL'dir” diye konuştu.

Herkesin her yerde kurbanlarını kesme imkanı olmadığını ifade eden Çimen, ”Özelikle büyük şehirlerde bu sıkıntı daha fazla oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığımız ile işbirliği halinde vekalet yolu ile kurban organizasyonu yapmaktadır. Diyanet Vakfımız, vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ve usulüne uygun dini esaslara uygun olarak, bu ibadetlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilecekleri bir adrestir. Türkiye Diyanet Vakfı kurulduğunda günde bu yana milletimizin hislerine tercüman olmuş, milletimizin yüz akı olmuştur. Ülkemiz ve ülkemizin dışında dünyanın bir çok yerinde Vekalet Yolluyla Kurban organizasyonunu yürütmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bağışta bulunmak isteyen herkesin Türkiye Diyanet Vakfının resmi internet sitesine girerek online bağışta bulunabileceklerini de belirten Çimen, ayrıca cami görevlileri, İl ve ilçe müftülükleri ile PTT şubelerinden de Türkiye Diyanet Vakfına vekaleten kurban bağışını yapılabileceğini söyledi.

İHA