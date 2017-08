Etin lif içermediği için aşırı miktarda tüketilmesi durumunda kabızlığa neden olabileceğini ve midesiyle ilgili sağlık problemleri bulunanların aşırı miktarda et tüketmesinin sakıncalı olabileceğini kaydeden Çetinkaya, Etin yanında en iyi posa kaynakları olan sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Kurban Bayramında ‘yemek’ denince, akla ilk gelen gıdanın et olduğunu belirten Çetinkaya,"Et önemli bir protein kaynağı olmakla birlikte içeriğinde doymuş yağları bulundurur. Aşırı miktarda tüketilmesi sonucu, kan yağlarının yükselmesi riski vardır. Kırmızı etin yapısında oldukça fazla miktarda demir bulunur. Aşırı tüketilmesi halinde alınan fazla demir nedeniyle, idrarla kalsiyum atımı gözlenebilir. Özellikle sadece et yiyerek hızlı kilo vermeye çalışanlarda, bu çok tipik bir yan etkidir. Midesiyle ilgili sağlık problemleri olanların aşırı miktarda et tüketmesi sakıncalıdır. Et, lif içermediği için aşırı miktarda tüketmek, kabızlığa neden olur. Etle birlikte en iyi posa kaynakları olan sebze ve meyve tüketilmelidir. Bu hastalıklardan biri veya birkaçı bulunan kişilerin beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri gerekir. Doymuş yağların aşırı miktarlarda tüketimi kalp damar hastalıkları için oldukça sakıncalıdır. Bu sebeple kan lipitleri yüksek olan kişiler günlük 100 gramdan fazla kırmızı et tüketmemelidirler. Et ile birlikte tuz tüketimini de kontrol altına almalıdırlar. Ete uygulanan pişirme teknikleri çok önemlidir. Pişirme yöntemi olarak kavurma ve kızartma gibi sindirimi zor ve mide asidesini artıracak yöntemler tercih edilmemelidir. Et bekledikçe oluşan asitlerin etkisiyle sertlik yavaş yavaş kaybolur. Etteki ölüm sertliğinin geçmesi hayvanın cinsine, etin beklediği ısı derecesine bağlıdır. Kümes hayvanlarının katılığı bir saatte geçer. Sığır ve koyun gibi hayvanlarda bu süre daha uzundur” şeklinde konuştu.

Et pişirme teknikleri hakkında da bilgiler veren Çetinkaya, mangal veya diğer ızgara uygulamalarında etle ateş arasındaki uzaklık eti yakmayacak, kömürleşme sağlamayacak şekilde ayarlanması gerektiğini kaydederek, "Kavurmayı kuyruk yağ eklemeden yapın. Kurban Bayramında çok fazla et yenilmesi, mideyi de olumsuz etkileyebilir. Bu noktada ete uygulanan pişirme teknikleri önemlidir. Sindirimi zor olduğu ve mide asidesini artırdığı için, mümkünse kavurma doğru bir teknik değildir. Özellikle kuyruk yağının kullanılmamasını öneririm. Kızartmadan da kaçınarak, haşlama ve ızgara yöntemlerini kullanmak iyi bir tercihtir. Etle yapılan yemeklerin hafif olması için kendi yağıyla pişirin, yağ eklemeyin lezzetin çok etkilenmediğini göreceksiniz. Kırmızı et önemli bir demir kaynağıdır: Bu demirin vücut içinde kullanımını artırabilmek için C vitamini yönünden zengin besin kaynaklarını etle birlikte tüketmekte yarar vardır. Örneğin, uygun pişirme teknikleriyle yapılan eti bol miktarda yapılan limonlu bir yeşil salatayla birlikte tüketmeyi tercih edebiliriz. Ayrıca, sindirimi zor olan etin yanında çok iyi posa kaynakları olan sebze ve meyve tüketilmesinin de faydası vardır. Kısaca, her zaman olduğu gibi renkli beslenmekte fayda var. Demirin vücuttaki biyo yararlılığını artırabilmek için C vitamini yönünden zengin besinleri, etle birlikte tüketmek gerekir. Uygun tekniklerle pişirilen eti, bol miktarda limonlu yeşil salatayla yemeyi tercih edebiliriz” diye konuştu.

İHA