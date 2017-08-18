Kurban bayramı tatilinin kaç gün olacağı, ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, uzun süredir akıllarda soru işareti bırakan ve netlik kazanmayan Kurban Bayramı tatilinin süresi ile ilgili kararını verdi. Kurban Bayramı tatili 10 gün olacak.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olduğuna karar verildiğini açıkladı. Emekli, dul, yetim, şehit ve gazi yakınlarının maaşlarının da erkenden ödeneceğini ve ödeme tarihlerinin 1-2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCERETSİZ

Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyolların da 30 Ağustos-5 Eylül arasında sabah 07.00’den itibaren ücretsiz olacağını bildiren Bozdağ, Kurban Bayramı’nın 28-29 Ağustos tam gün, 31 Ağustos yarım gün idari tatil olduğunu açıklamalarına ekledi.

TURİZMCİLER ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAK

Son yıllarda bayramların yaz aylarına denk gelmesi ve bu Kurban Bayramı’nın da Ağustos ayına yani, tatil sezonunun en güzel zamanına rastlaması tatilcileri ve turizmcileri sevindirdi.

Bayram tatillerini, deniz-kum-güneş üçlüsü olarak düşünen ve tatil şehirlerine akın eden vatandaşlar turizm sektörünün hareket kazanmasına vesile olacaklar.

OTOBÜS, TREN VE UÇAK SEFERLERİ YOĞUN

Kurban Bayramı’nda tatile çıkmak isteyenler veya bayramlaşmak için memleketlerine yolculuk yapacaklar için bir fırsat sundu. Bu fırsatı iyi değerlendirmek isteyenler 10 günlük bayram tatil sürecinde bu fırsatı değerlendirecekler. Seferlerin yoğun olacağı tahmin edilirken, yoğun trafikten dolayı kazaların artabileceği de beklenen bir durum.

Öte yandan Malatya’ya da tatilde daha çok aile ve memleket ziyareti gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ