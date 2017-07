Kurban Bayramı normalde, arife yarım gün olmak üzere 4 buçuk gün tatil oluyor. Arifeden önceki günün 30 Ağustos Zafer Bayramı olması sebebiyle tatil günü sayısının artması bekleniyor. Yarım gün olan arife tatilinin tam güne çekilmesiyle 6 günlük bir tatilin ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Tatil günleri ile ilgili henüz bir açıklama da yapılmış değil.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN VE KAÇ GÜN OLACAK?

Bilindiği gibi Kurban Bayramı, her yıl biraz daha gerileyerek yaz aylarına doğru çekilmeye başladı. Bu yıl, 31 Ağustos Perşembe günü arife olarak kabul edilecek. 1 Eylül- 4 Eylül arası ise Kurban Bayramı’nın dört günü olacak. Yani bu yıl, arife günü de dahil edilirse Kurban Bayramı 31 Ağustos Perşembe günü başlayıp 4 Eylül Pazartesi günü son bulacak. Yine de henüz net bir açıklama yapılmış değil.

TATİL KAÇ GÜN OLUR?

Öte yandan tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Eğer Hükümet tarafından 28 ve 29 Ağustos tarihlerinin resmi veya idari tatil ilan edilme durumu söz konusu olursa, Kurban Bayramı tatili 10 günü bulabilecek.

“BİRAZ SABIR!”

Diğer taraftan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kurban kesimi ve et fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Fakıbaba, "Mutlaka ve mutlaka (et fiyatları konusunda) önlem almamız gerektiğini biliyoruz. Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Biraz zaman istiyoruz ancak bu çok uzun bir süreyi kapsamıyor. Bu konuda mutlaka tedbirlerimizi alacağız ve kısa zamanda halkımıza açıklayacağız. Onun için ‘biraz sabır’ diyorum. Kurban Bayramı’nda bütün vatandaşlarımızın bütçelerine uygun kurban kesimi yapmaları da hepimizin arzusu" dedi.

ÜCRETSİZ ULAŞIM KONUSU

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile Kurban Bayramı’nda yine ücretsiz ulaşım olabilir. Malatya Büyükşehir Belediyesi, her bayramda bu tür imkanları vatandaşlara sunuyor.







