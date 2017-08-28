Bu yıl 26 Ağustos günü ile başlayan Kurban Bayramı tatili 4 Eylül’de son bulacak. Bayrama sayılı günler kala kurbanlık telaşı başladı. Başlayan telaşla birlikte Kurban Bayramı’nda kurbanlık kesmek isteyen vatandaşların fiyat öğrenip, büyükbaş hayvan mı yoksa küçükbaş hayvan mı keseceklerine de karar vermeleri, şu sıralar gündemi oluşturuyor.

Bu yıl canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatının piyasada 17-19 liraya işlem göreceği söyleniyor. 45-50 kilogramlık hayvanın fiyatı da 750-950 lira arasında olduğu belirtiliyor. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan satışının olduğunu ve olacağını düşünen satıcılar, yükselen kurban fiyatlarının bayrama sayılı günler kala düşeceğini söylüyorlar. Yetkililer, satıcıların hayvanlarının elinde kalmaması için normalin çok üstünde fiyat ile satışa sunmamalarını söylüyorlar.

BİLET SIKINTISI YAŞANIYOR

Kurban Bayramı, kurbanlık alışverişi derken bir de uzayan tatil gününü fırsata çevirip memleketlerine bayramlaşmaya giden vatandaşlar ve aynı zamanda tatile gitmek isteyen kişilerin talebi doğrultusunda bilet satışlarının artması meydana geliyor. Hatta firma yetkilileri biletlerin tükendiğini, ek seferlerin oluşturulduğu halde vatandaşların bilet sıkıntısı yaşadıklarını söylüyor. Sıkıntının bayram öncesi ve bayram sonrası da devam edeceğini söyleyen yetkililer son güne bilet alma işlemini bırakan vatandaşların, işinin çok zor olduğunu söylüyor.

BAYRAMDA KİMSE ÖLMESİN!

Yaklaşan Kurban Bayramı ile tatil yapmak veya memlekete bayram ziyaretine gitmek isteyen vatandaşlar için fırsat olurken, çoğu kişi kendi özel aracı ve yolcu otobüsleri ile yolculuğa çıkacaklar. Yola çıkmayıp, perşembe yani Arefe gününü bekleyenler vatandaşlarsa hazırlık aşamasında olup, yola çıkmayı bekliyorlar. Yetkililerin uyarıları ile “Bayramda kimse ölmesin” şeklinde. Araç kullanacaklara uyarılarda bulunan yetkililer Kurban Bayramı’nda yolların kana bulanmaması için vatandaşların dikkatli olmasını belirtirken, gereken tedbirlerin alınmasını ve hız konusunda da vatandaşların sakinliklerini korumasını söylüyor.

EMNİYET KEMERİ OLMAZSA OLMAZ

Yetkililerin bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları uyarması araba kullananların dışında diğer yola çıkacakları da kapsıyor. Arabayı süren kişinin yanındaki ve arabanın içerisindeki tüm yolcuların da dikkatli olmalarını söyleyen yetkililer, emniyet kemerinin önemine vurgu yaparak, kullanmayı ihmal edilmemesi şeklinde uyarılar yapıyor.

SELAHATTİN BAYRAK