İslam âleminde en özel gecelerden bir tanesi olarak bilinen Berat Kandili, 10 Mayıs Çarşamba akşamını 11 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece idrak edilecek. Berat Kandili’nin faziletleri hakkında BUSABAH’a konuşan Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Cenab-ı Hakk'ın kullarına maddî ikramları olduğu gibi manevî ihsanlarının bulunduğunu belirten Akbaş, bu ihsana eren kimselerin, büyük bir mazhariyete nail olacağını söyledi.

ALLAH GÜNAHLARI BAĞIŞLAR

“Rabbimizin bize olan maddî ve manevî lütufları, İlâhî ikramları arasında mübarek geceler de vardır. Bunlara ‘Kandil geceleri’ adı verilmektedir. Bu gecelerden biri de Berat gecesidir. 10 Mayıs 2016 Çarşamba yani bugün Berat Kandilidir” diyen Akbaş, sözlerini Duhan Suresi’nden bir ayetle örneklendirerek, şunları kaydetti:

“Berat Gecesi için Arapça eserlerde ‘şabanın ortasındaki gece’, ‘mübarek gece’, ‘rahmet gecesi’ ve ‘sak (belge) gecesi’ manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerimde: ‘Ha mim, açıkça bildiren kitaba yemin ederim ki, hakikat, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçek biz (onunla kâfirlerin uğrayacakları azabı) haber vericileriz. (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden sâdır olan bir emirle, o zaman aynlır’ (Duhan suresi 1-4). Bu gecede beş büyük haslet vardır: Birincisi: Hikmetli her iş bu gece tefrik ve vazife sahiplerine tevzi olunur. İkincisi: Bu gece yapılan ibadetin fazileti pek büyüktür. Üçüncüsü: Cenâb-ı Hak bu gecede Ümmet-i Muhammed'e rahmet eder. Rasulullah Efendimiz; ‘Allah, Şaban ayının yarısında dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları veya günah işleyenleri bağışlar’ buyurdular. (Tirmizî, Sıyâm, 39.) Dördüncüsü: Bu gece bağışlanmanın sebebidir.”

Akbaş, “Kandiliniz mübarek olsun. Ülkemiz ve İslam alemine iyilik ve güzellikler getirsin” diye de konuştu.

MUTLU SARIGÜL