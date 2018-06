Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar duygulandırdı

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber, “Yeşilyurt Kent Konseyi olarak mübarek kitabımız Kur’an-ı Kerim’in doğru okunması, anlaşılması ve özellikle küçük yaşlardaki genç dimağlara öğretilmesine destek vermek amacıyla İl ve İlçe Müftülüğümüzün destekleriyle açtığımız Yaz Kur’an Kursumuz 24 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecektir. İl Müftülüğümüz tarafından görevlendirilen dört öğretmenimizin gözetiminde 110 öğrencimize Kur’an-ı Kerim öğretimi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatı, ahlak ve inanç esasları gibi dersler verilecektir” dedi.

“KURAN’LA BULUŞMALARI AYRI BİR GÜZELLİK”

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ise, “Toplumun din konusunda aydınlatılmasında önemli gördüğümüz Kuran kurslarımız içerisinde yaz Kur’an Kurslarımızın çok daha farklı yere sahiptir. Öğrencilerimizin yaz tatilinde Kuran’la buluşmaları ayrı bir güzelliktir. Kuran-ı Kerim bizi biz yapan değerlerin beslendiği en önemli kaynaktır. Kuran-ı Kerim Peygamber Efendimizin bize en büyük emaneti, yüce Allah’ın ilahi mektubudur. Bu emanete sahip çıkıp, ilahi mektubu anlamayı amaç edinen öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, çocukların erken yaşlarda dini değerleri öğrenmeleri ve öğrendiklerini gündelik hayatlarında tatbik etmelerinin toplumsal huzur, kardeşlik, paylaşma ve dostluk bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını söyledi.

“HAYRA ÖNCÜLÜK ETMEYE HER ZAMAN ADAYIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlk emri ‘Oku’ olan İslam dininin temsilcileriyiz, bu anlamda dini doğru bir şekilde öğrenip eğitimini de bu şekilde almalıyız. Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek hayatı bütün yönleriyle doğru anlamaktır. ‘Yeşeren Umutlar’ başlığı altında gerçekleşen ve bizimde destek verdiğim proje çerçevesinde öğrencilerimize milli, dini, ahlaki, gelenek ve görenek çerçevesine uygun eğitimler verildi. Bu tür çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kent Konseyimizin böyle bir proje başlatması beni gururlandırdı. Sevgili öğrencilerimizin yaz tatilinden en iyi şekilde istifade edebilmeleri, yüce kitabımızı öğrenebilmeleri için sunulmuş güzel bir imkândır. Erken yaşlarda dini ve kültürel değerlerini bilen, ailesine ve çevresine saygılı, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir anlayışla büyüyecek, her açıdan güzel yetiştirilmiş çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak hâyırlı olan ne varsa destekçisiyiz, hâyra öncülük etmeye her zaman adayız. İl Müftülüğümüze sağladığı katkıdan dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum, öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaz Kur’an Kursu’na katılan öğrencileri tebrik eden Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, " Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve onu da başkalarına öğretendir" hadisi şerifi düsturu ile çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etme gayreti içerisinde olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

busabahmalatya.com