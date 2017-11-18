Malatya’da şeker pancarı ve işleme kampanyasının bitmesine az bir süre kaldı. Kampanyanın bitmesine yaklaşık 20 günlük bir süre kalmasına rağmen istedikleri hedefi bu yıl tutturamayacaklarını açıklayan Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bugünden itibaren kampanyanın 82’nci günü olduğunu dile getiren Başkan Murat, pancar alımına 25 Ağustos’ta başlandığını hatırlatarak, 27 Ağustos’ta da pancar işlemeye başladıklarını söyledi.

400 BİN TON ŞEKER PANCARI TESELLÜM EDİLDİ

Çiftçilerden 30-35 ton kadar bir pancar daha tesellüm edeceklerini dile getiren Başkan Murat, “Şu ana kadar çiftçilerimizden 400 bin ton şeker pancarı tesellüm edildi. Bunun 322 bini bugün itibariyle işlendi. Şimdiye kadar 38 bin ton şeker ürettik ve bunun da şu ana kadar çok güzel bir kampanya olduğunu gösteriyor. En ufak bir sıkıntı yaşamadan çok başarılı bir şekilde kampanyamız devam ediyor. Bu şekilde kampanyamız devam ederse Aralık ayının ilk haftasında üretimi bitirmeyi hedefliyoruz. Günde yaklaşık 4 bin tona yakın bir pancar işliyoruz. Tahminlerimize göre çiftçilerimizde 30-35 bin tona yakın pancarımız kaldı. Bu pancarları da tesellüm ettikten sonra kazasız belasız bir şekilde Aralık’ın ilk haftası kampanyayı bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

KURAKLIKTAN ETKİLENDİK

Hedefledikleri mevsimsel nedenlerden dolayı tutturamadıklarını açıklayan Başkan Murat, “Normalde bizim hedeflediğimiz rakam tutmadı. Çünkü bu yıl özellikle Sivas-Kangal’da yağış ve mevsimsel kuraklıktan dolayı çok etkilendik. Hedeflediğimiz rakamın yaklaşık 50-60 bin tona yakın bir pancar düşüşü oldu. Malatya’da bile kayısı ağaçları malum bu kuraklıktan etkilendi. Eğer kuraklık olmasaydı hedeflediğimiz rakama ulaşmış olacaktık. Dediğim gibi 50-60 bin ton pancar eksiğimiz olacak. Ama buna rağmen çok verimli, çok başarılı, çok karlı bir kapmaya dönemi geçiriyoruz” şeklinde konuştu.







MUTLU SARIGÜL