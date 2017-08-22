DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan ‘Gölet ve Sulamaları Planlama’ ve ‘Mühendislik Hizmetleri’nin yapılmasının ardından Darende Yukarı Ulupınar Göleti ile 3 bin 550 dekar arazi, Darende Ilıca Göleti ile 14 bin 670 dekar arazi, Hekimhan Hasançelebi

Karapınar Göleti ile 4 bin 210 dekar arazi sulanacak.

YENİCE GÖLETİ İHALE EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Malatya’ya yeni kazandırılacak olan Malatya Hekimhan Karadere Göleti ile 3 bin 300 dekar tarım arazisi sulanarak 921 TL gelir artışı ve 3 milyon 39 bin 300 TL milli ekonomiye katkı sağlanacak. Hekimhan -Hasançelebi Karapınar Gölet ve Sulaması ile 4 bin 210 dekar, Darende -Yukarı Ulupınar Gölet ve Sulaması ile 3 bin 550 dekar ve Darende-Ilıca Gölet ve Sulaması ile de 14 bin 670 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

3 göletten biri olan Merkez Yenice Göleti’nin planlama ve proje yapım işi ihalesi ise DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldı.

HEKİMHAN KARADERE GÖLETİ

2015 tarihinde ihalesi yapılan Malatya - Hekimhan Karadere Göleti Proje sahası, Malatya Hekimhan ilçesinin 7 kilometre güneybatısında Karadere Mahallesi’nin, 700 metre kuzeybatısında, Karadere üzerinde, Karaelif Tepesi ile Büyükpur Sırtı arasında yer alıyor. Gölet yeri Malayta’ya 78 kilometre, Hekimhan ilçesine ise 7 kilometre mesafede olup Karadere üzerinde bulunuyor. Malatya Hekimhan – Karadere Göleti ve Sulaması için proje sahasındaki ihtiyaçlar ve imkânlar göz önünde tutularak, Karadere’nin su potansiyelinin seçilen rezervuarda depolanması, Karadere Mahallesi’nin arazilerinin sulanması öngörülüyor. İnşa edilecek olan göletin aktif hacmi 1,20 hm3, gölet yüksekliği 33,50 metre (talvegden) olarak hesaplanmış bulunuyor. Bu durumda 330 ha (brüt), 288 ha (net) saha sulanabilecek.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

DSİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Malatya’da yapımı devam eden 9 göletin inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Karaçayır Göleti, Karadere Göleti, Ayvalı Göleti, Erkenek Göleti, Budaklı Göleti, Kurşunlu Göleti, Elmalı Göleti, Yaygın Göleti ve Bicir Göleti inşaat çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

TAHİR ÖZÇELİK