Kış aylarının kurak geçmesi Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey’in de gündemi oldu. Kayısı fiyatları hakkında bilgiler veren Başkan Özbey, önemli açıklamamalarda bulundu. Başkan Özbey, şu anda kendilerini en çok sıkıntıya sokan konulardan birisinin yaşanılan kuraklık olduğunu söyledi.

YAĞMUR VE KAR BEKLİYORUZ

Gelecek günlerde yağmur ve kar yağışı temennisinde bulunan Başkan Özbey, “Biliyorsunuz şu anda bizi en çok sıkıntıya sokan konulardan biri de kuraklık yaşamamız. Bu kuraklık neticesinde bu yılın kayısı rekoltesine etkisi olacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde Cenabı Allah'ın takdirine göre yağmur ve kar bekliyoruz. Herkesin suyu bol olur. Biliyorsunuz 2017 yılında da su sıkıntısını yaşadık. Bir miktar da buna paralel olarak ağaçlarımız da kuruma oldu. Bir kısım vatandaşımız kayısı ağaçları kestiler. İnşallah önümüzdeki günlerde kar ve yağmur yağması sonucu sulama konusunda inşallah hallederiz” şeklinde konuştu.

TAHMİN VERME ŞANSIMIZ YOK

Elde bulunan ürün hakkında da bilgiler veren Başkan Özbey, “Şimdi biliyorsunuz biz geçen yıl açıkladığımız rekoltemizi revize etmek zorunda kaldık. Ağaçta ölüm fazla olunca 4 kilo da 1 kilo kuru kayısı beklerken üreticimiz ile görüştüğümüzde üreticimizin bize söylediği, kayısının sık olması ve aşırı güneşin etkili olmasıyla ürün 5 kilo da, 6 kilo da 1 kilo ürün verdi. Bu yüzden de biz rekoltemizi revize ettik. Bu ihracat miktarının üzerine her yıl 20-30 bin ton civarında bir iç piyasa tüketimimiz var. Bana göre rahatlıkla 7- 8 ayda tüketeceğimiz kadar elimizde ürün var. Ama tahmin verme şansımız yoktur tahmini bir şey söyleyemiyorum” diye konuştu.

ELEK ALTI KAYISI 2,5 LİRAYDI, ŞİMDİ 6-7 LİRA

Şu anda piyasadaki kayısı fiyatlarını açıklayarak, üreticinin ürününe sahip çıktığı söyleyen Başkan Özbey, “Burada üreticilerimize şunu söylemek istiyorum ki sezon başında sembolik olarak bir ihracat sezon aşağı açılışı yaptık. O zaman 4 numarayı baz almıştık. O zaman 4 numara kayısı 6-6,5 lira idi. Biz o zaman 7,5 liradan açılışını yaptık. Şu anda o ürün 9,5 hatta daha ileri 10 lira civarında satılıyor. Ürünümüz bir defa elek altı dediğimiz 8 numara kayısımız 2,5 lira ila 3-4 lira idi. Şu anda bu fiyat 6-7 lira oldu. bizim üretici bizden talebimiz sadece Piyasayı takip ederek arz ve talebi oluşturmalarıdır. Şu anda bizim ihracatımız ürün aramaktadır. Üretici ürüne sahip çıkıyor demektir. Arz ve talebi dengelemek için pazara geliyoruz. Ticaret borsasının web sitesine bakıyor. Konu ile ilgili bir şekilde bilgi alarak faydalanıyorlar” ifadelerini kullandı.









MUTLU SARIGÜL