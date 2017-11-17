Konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. açıklamada “Son yıllarda ilimizin de içinde bulunduğu küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık nedeniyle hava kirliliği yaşanmaktadır. Yağışların olmamasına paralel olarak komşu ülkelerden gelen toz bulutu da kirliliği artırmaktadır. Bu olayların etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde soba ve kaloriferlerin yakılması sebebiyle hava kirliliği risk oluşturacak seviyelere yaklaşmaktadır” denildi.
VATANDAŞA UYARI DA GELDİ
Hava kirliliğini azaltmak için vatandaşların Mahalli Çevre Kurulu kararlarında belirtilen yakma saatlerine (Yakma saatleri: sabah 05.00 ile 05.30, akşam 15.00 ile 15.30) hassasiyetle dikkat etmeleri istendi.
Eğitim bir ülkenin gelecek vizyonudur
Kaçak sığınmacı çalıştıranlar yandı...
Şehit ailelerine ziyaret
Başkan Avşar’a ziyaretler devam ediyor
Sanayi esnafı çalıştıracak işçi bulamıyor...
Yerli otomobil için Malatya’dan teklif: BEDELSİZ...
Kardemir Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Öz oldu...
FETÖ’nün kirli üniversite planı
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!