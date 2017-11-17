Konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. açıklamada “Son yıllarda ilimizin de içinde bulunduğu küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık nedeniyle hava kirliliği yaşanmaktadır. Yağışların olmamasına paralel olarak komşu ülkelerden gelen toz bulutu da kirliliği artırmaktadır. Bu olayların etkisiyle özellikle sabah ve akşam saatlerinde soba ve kaloriferlerin yakılması sebebiyle hava kirliliği risk oluşturacak seviyelere yaklaşmaktadır” denildi.

VATANDAŞA UYARI DA GELDİ

Hava kirliliğini azaltmak için vatandaşların Mahalli Çevre Kurulu kararlarında belirtilen yakma saatlerine (Yakma saatleri: sabah 05.00 ile 05.30, akşam 15.00 ile 15.30) hassasiyetle dikkat etmeleri istendi.

HABER MERKEZİ