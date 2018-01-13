Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Malatya’da hizmet yapan gazeteciler için bir kahvaltı programı düzenledi. Bir otelde gerçekleştirilen programa Bakan Tüfenkci’yle birlikte Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 2017 yılını değerlendirdiği programda ilk konuşmayı Vali Ali Kaban gerçekleştirildi. Vali Kaban, 2017 yılının sadece Türkiye için değil bölge ve dünyadaki hemen hemen bütün devletler için de çok sıkıntılı bir yıl olarak geçtiğini ifade ederek, ekonomik, siyasi anlamdaki sıkıntılardan herkesin payını aldığını söyledi.

Daha sonra söz alan Bakan Tüfenkci, sözlerine Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ettiğini dile getirerek başladı.

15 TEMMUZ VE GAZETECİLER

Basının 15 Temmuz’da gösterdiği çalışmanın önemli bir milat olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, “Yerel basının 15 Temmuzdaki duruşu ve 15 Temmuz’da göstermiş oldukları dirayet gerçekten bizler için, mesleği yapanlar için, milletimiz için basının ne kadar önemli olduğunu göstermesi bakımından önemli bir milattır. Zor şartlarda çalışan emek sarf eden bütün çalışan gazetecilerin gününü tebrik ediyorum” diye konuştu.

108 PROJE İSE İHALE AŞAMASINDA

2017 yılı yatırımlarını da değerlendiren Bakan Tüfenkci, “2017 yılı Malatya’mız için projelerle dolu, yatırımlarla dolu, müjdelerle dolu bir yıl oldu. Bugün burada ilimiz için 2017’nin nasıl geçtiğini, 2018’de neleri planladığımızı konuşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 2017 yılında ilimizde kamu kurumları ve belediyeler aracılığıyla yatırım programında yer alan 597 proje için yaklaşık 1 milyar 250 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu projelerin 254’ ünü tamamlandı. 207 proje devam ediyor, 108 proje ise ihale aşamasında. Çeşitli nedenlerle 28 projeye de başlanamamıştır” dedi.

BU YILIN SONUNDA HİZMETE AÇACAĞIZ

Malatya’ya yapılan yatırımları konunu konu açıklayan Bakan Tüfenkci, ilk olarak sağlık alanındaki yatırımları anlattı. Malatya’yı sağlık alanında önemli bir merkez haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, “300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 217 yataklı Onkoloji Hastanesi ve 45 yataklı Yeşilyurt Devlet Hastanesi ek binası şu an inşaat aşamasında. İnşallah bu yılın sonunda hizmete açacağız. 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizin ihalesi yapıldı. En kısa sürede temelini atacağız. Bir hafta 10 gün içerisinde şantiyesini kurarak hastanemizi de inşallah süresi içinde bitireceğiz. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin ihalelerini de bu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

YÖK İLE İSTİŞARELERİMİZ SÜRÜYOR

Eğitim alanındaki yatırımlarını da anlatan Bakan Tüfenkci, “İlimize eğitim alanında iktidarlarımız döneminde yaklaşık 1 milyar lira değerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarla derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002 yılında ilköğretimde 33, ortaöğretimde 27 iken, 2017 yılında ilköğretimde 22’ye, ortaöğretimde 24’e düşmüştür. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2002 yılında ilköğretimde 24, ortaöğretimde 19 iken 2017 yılında ilkokulda 14, ortaokulda 13, ortaöğretimde 12 olmuştur. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerimize 32 derslikli Anadolu Lisesi ve 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yeşilyurt Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Battalgazi Görme Engelliler Okulu projeleri üzerinde çalışılıyor” şeklinde konuştu.

GAYRETLERİMİZ SONUÇ VERDİ

Hızlı tren projesinde etüt çalışmasının devam ettiğini belirten ve ulaştırma alanındaki yatırımlara da değinen Bakan Tüfenkci, “İlimize ulaştırma anlamında 2002’den bu yana yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptık. 2017 yılında ise bu rakam yaklaşık 300 milyon liradır. Malatya’mızın uzun yıllardır kanayan yarası olan Kuzey Çevreyolu’nun temelini gayretlerimiz sonucunda 2017 yılı içerisinde attık. İnşallah 2020 yılında tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Doğu Anadolu’yu Malatya üzerinden Akdeniz’e bağlayan Erkenek Tüneli’nin açılışını 2017 yılında gerçekleştirdik. Malatya – Hekimhan arasındaki tüneller bitti. Bağlantı yolları ile beraber bu yıl tamamlanacak. Malatya’nın yüz akı projelerinden olan Hızlı Tren projesi için gayretlerimiz sonuç verdi. Etüt çalışmaları bitmek üzere. Allah nasip ederse 2018 yılı yatırım programına dâhil edeceğiz. Ve kısa sürede şantiyeyi kuracağız. Aynı zamanda Malatya – Elazığ arası hızlı tren projesinin etüt çalışmaları devam ediyor. Bu konunun da takipçisi olacağız. Mevcut havalimanının askeri havalimanı olması sivil havacılıkta aksaklıklara neden oluyor. İnşallah yeni bir sivil terminal yapılması noktasında Ulaştırma Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor” söylemlerini kullandı.

ÖNEMLİ MADEN SAHALARIMIZ VAR

2017 yılında MTA tarafından 8 milyon liralık yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Tüfenkci, “Hekimhan ve Kuluncak için önemli maden sahalarımız var. Bu maden sahalarımızın ekonomiye ve Malatya’ya kazandırılması hem MTA’nın hem de özel sektörün çalışmaları devam ediyor. İlimize 2017 yılında MTA tarafından yaklaşık 8 milyon liralık yatırım yapıldı. Oradaki madenlerin Hekimhan’da işlenmesi noktasında çalışmalarımız ve gayretlerimizde devam ediyor. Daha önce bir takım spekülasyonlar oldu ama biz ısrarla bu madenlerin Malatya’da işlenmesi gerektiğini sadece şu anda yatırım yapan firmalar değil çelik sektöründe faaliyet gösteren firmaların buralara gelerek çalışma yapmalarını istiyoruz. Bu çalışma netice verdiğinde demir sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın da orada çalışmalara başlayacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

“2002’den bu yana Malatya’mıza Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1,6 milyar liralık yatırım yapmıştır” diyen Bakan Tüfenkci, “Malatya kurak bir yıl geçiriyor. Suyu iyi yönetmezsek ve suyu tasarruflu kullanamazsak sıkıntıların olacağı görülüyor” diye konuştu.

“BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM”

Bilim, sanayi ve teknoloji yatırımlarına da değinen Bakan Tüfenkci, “Malatya cazibe merkezleri programı içerisine alındı. Bu program 1 senelik gecikmeyle de olsa şimdi hayata geçiyor. Cazibe merkeziyle ilgili Bakanlar Kurulunda imzalar atıldı. Başbakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir lansman gerçekleşecek. Malatya özel sektör noktasında Organize Sanayide büyük bir yatırım hamlesinin başlayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Organize sanayide istimlak noktasındaki eksiklikler tamamlandı. Bununla ilgili en son 7,5 milyona yakın istimlak parası gönderilmişti ama bunun artırılması için bakanımızla görüşerek ilave istimlak parası da göndermiş olacağız. Yazıhan’a modern bir Hayvancılık Organize bölgesini kazandırıyoruz. Buradan bir müjde vermek istiyorum. Artık Cazibe Merkezleri programı kapsamında ilimize yapılacak yatırımlar 6. bölge teşviklerinden faydalanacak. Enerji desteğinden yaralanacaklar. Enerji desteğinden yaralanmak isteyen firmalarımız oluşturan kurula başvurarak başvuru neticesinde kabul edilen firmalar cazibe merkezi kapsamında enerji desteği de sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasını bitirdiklerini dile getiren Tüfenkci, “Bölgemizin ticaretine büyük katkı sağlayacak olan Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Kompleksi Yapımı projesinde sona doğru yaklaştık. İnşallah 2018 yılında tamamlayıp hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bildiğiniz üzere kayısıyı lisanslı depoculuk kapsamına almıştık. Lisanslı deponun temellerini de atmış olacağız. Yapılacak depoyla 10 bin tonluk kapasiteye sahip deponun yaklaşık maliyeti 19 milyon TL olacak, 12 milyon TL’si Kalkınma Bakanlığı tarafından hibelerle sağlanacak, geri kalan kısmı lisanslı depoya ortak olması öngörülen kuruluşlarca finanse edilecek” diye konuştu.

İLİMİZİ TURİZMDE DE AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUZ

Kültür ve turizm alanındaki yatırımları da değerlendiren Bakan Tüfenkci, “İlimize Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projelerine 2017 yılında 1,3 milyon lira destek verdik. Malatya Atatürk Müzesi Restorasyon projesini tamamladık. Malatya Beşkonaklar Müze Evi Teşhir Tanzimi ve Çevre Düzenlemesini tamamladık. Malatya Yeni Müze Projesi, Malatya Battalgazi Surları (2. etap) projesi, Malatya Battalgazi Makamı ve Kırkkardeşler Mezarlığı ile Usta Şagirt projeleri 2018 yılında takip ettiğimiz projeler arasında. İlimizi turizmde de ayağa kaldırmak istiyoruz. 2 bin 500 metre yükseklikteki Yama Dağı'nda 72 yataklı konaklama üniteli kayak merkezimizin yapımına başladık. İnşallah en kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Malatya iklimi, verimli arazileri ile tarımın da merkezi olacak konumda. Son yıllarda yaşanan kuraklık çiftçimizin boynunu bükse de barajlar, sulama kanalları ile susuzlukla baş etmeye çalışıyoruz” diyen Bakan Tüfenkci, “2014 yılında yaptığımız müracaat 2017 yılında tamamlandı ve artık 'Malatya kayısısı' AB tarafından coğrafi işaret alarak tescillenmiş oldu” şeklinde de konuştu.























MUTLU SARIGÜL