Malatya, son dönemde ciddi bir su sıkıntısı yaşamaya başladı. İçme suyu bulamayan vatandaşlarla beraber, çiftçiler de ekinleri için endişe yaşamaya başladı. Bu anlamda endişeler dile getirilirken, konuyla ilgili bir rapor hazırlayan ve geçtiğimiz yılın istatistiklerini, haritalarını kamuoyuna sunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış ve dolayısı ile su durumunu gözler önüne serdi.

GENEL DURUM

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, genel durumla ilgili olarak, “2015-2016 Su Yılı Alansal Yağış Değerlendirmesi” başlığı altında sunduğu raporda, “2015–2016 Su/Tarım Yılı yağış değerlendirmesi 01 Ekim 2015-30 Eylül 2016 tarihleri arası toplam alansal yağış verileri ile hazırlanmıştır. Bu dönemde en fazla yağış, 1852,6 mm ile Rize’de ölçülmüştür. En az yağışın görüldüğü yer ise 309,0 mm ile Aksaray olmuştur. 2015-2016 Su Yılında 400 mm’nin altında yağış alan İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bir bölümü dışında yağış, yurt genelinde 400–800 mm civarında gerçekleşmiştir. Karadeniz’de 800 mm’den başlayan yağışlar Rize ve çevresinde 1600 mm ve üstüne. Bu dağılım, aynı zamanda yıllık normal yağış dağılıma da uygun bir görünüm arz etmektedir” şeklinde açıklamada bulundu.

EN AZ YAĞIŞ ALAN İSTASYON, MALATYA

Değerlendirme raporunda, “Yağışlara göre bölgeler” şeklinde yapılan analizlerde Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili olarak ise, “Bölge yağış ortalaması 594,4 mm, normali 565,2 mm ve geçen yıl yağışı ise 510,5 mm’dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 5,2; geçen yıl yağışına göre ise yüzde 16,4 artış gözlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla yağış alan istasyon Ardahan (946,6 mm), en az yağış alan istasyon ise Malatya’dır (405,1 mm)” şeklinde bilgiler verdi.

2017 DE BEREKETSİZ GELDİ

Öte yandan, kuraklıkla ilgili geçtiğimiz yıllarda da yetkililer bazı uyarılarda bulunmuştu. Özellikle tarımla uğraşan Malatya gibi bir kentte yağışların bu kadar az olması tedirginlik yaratırken, Meteoroloji de yağmur yağışlarının başlamasının beklendiği yönünde açıklamalar yapıyor. En soğuk kışlardan birini geçiren Malatya’da 2017 yılının ilk aylarında meydana gelen yağışların çok olmadığı da belirtiliyor.

TÜRKAN YILDIZ