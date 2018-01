Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen ve 2 adayın yarıştığı kongreye yoğun ilgi vardı. MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, MTB Başkanı Gürsel Özbey ve oda başkanlarının da yer aldığı Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’na Orhan Özbek, Başkan Vekilliğine Cevdet Özyalın, Katip üyeliklerine Ali Aslan, Ahmet Dönmez, Halit Çoban getirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi, Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi, bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi, Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi, aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi istenilen teklifler okunmasının ardından adaylar söz aldı.

İlk sözü Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Adayı Mehmet Gönültaş aldı. Malatya'da şu anda 112 taksi durağının olduğunu ifade eden Gönültaş, ancak buna rağmen bir elin on parmağı kadar durak olduğunu ileri sürdü.

SLOGANIMIZ 'ORTAK AKIL' İDİ

“Ben istiyorum ki bütün duraklarımız sinevizyonda izlediğimiz gibi şeffaf ve daha nezih olsun” diyen Gönültaş, “Herkes huzurlu ve daha kaliteli bir ortamda müşteri ve yolcusunu beklesin, hizmet etsin. Allah nasip eder de bizlere bu görevi temin eder, takdir ederseniz öncelikle taksici arkadaşlarımızı daha güzel bir ortamda oturup, işlerini yapmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz” diye konuştu.

Korsanların takipçisi olacaklarını belirten Gönültaş, “Bizim burada 605 lira verdiğimize Antalya'da büyükşehir ama 220 lira veriyor. Peki, bunu kimle çözeceğiz? O illerle görüşerek, o illerin uygulamasını alıp, biz de getireceğiz. Ayrıca korsanlarla ilgili de sorunlar var. Korsan benim işimin 5 katı iş yapıyor. Bunun da takipçisi olacağız” dedi.

GECE-GÜNDÜZ SİZİNLE BERABERİM

Daha sonra söz alan Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve adayı Şevket Keskin ise, yaptıkları faaliyetleri anlatarak, “Ben gece-gündüz şoförler arasında oturan bir insan değilim ki. Bunu bütün meslektaşlarım bilir. Gece gündüz sizinle beraberim. 2 buçuk yıl önce satılan garajı, 2 buçuk yıl beklettim. Bunu belediye başkanımıza sorabilirsiniz. Yeni garaj açılmayana kadar bu milleti kaldırmalarının mümkün olmadığını söyledim. Bu taksi durakları çok basit geliyor. Bu milleti yıllarca sömüren yazıhanecilikten kurtardım” diye konuştu.

‘ASLA OLMAZ’ DEDİLER

Taksimetre ve korsanlardan da bahseden Keskin, “Taksimetre ayarlaması tutturdular gidiyorlar. Taksimetre ayarlamasına 2 yılda bir ayar yapılır, 62 liradır. Bizde 57 bin liradır. Bu devlet politikasıdır. Bunu alacak. Ama taksimetreye fiyat ayarlaması yaptığı zaman 85-90 lira arasında genel merkezleri alır. Bakın ben size bir rakam vereyim de öğrensinler. İstanbul'da aynı taksimetre 200 bin liradır. Ankara'da 210 bin lira. Bayburt'ta 190 bin lira. Elazığ ise 5 buçuk yıldır fiyat almamış. Bunları söylemek lazım. Bizim burada da 210 bin lira diye tutturduk. Bakanlığı bile devreye soktuk. Asla olmaz dediler. Öyle basit bir olay değil. Ben bu memlekete S Plakayı getirmek için neler çektim. Bir milyona sattım kimse almadı. 80 milyon oldu bugün 600-700 tane dilekçe veren var. Dedik ki, okulları inceleyelim. İhtiyacımız varsa vereceğiz. Ama bu yıl ihtiyaç yok. Korsandan bahsedeyim. Korsanı yapan ülkemiz. Herkes yapıyor. 'Senin korsan araban var mı diyoruz?' , 'Çalıştırıyor başkaları' diyor. Ya da 'Benim de bir-iki tane var' diyor. Arkadaş neden yapıyorsun sen bunu?” ifadelerini kullandı.

KİMSENİN ÖNÜNDE EĞİLMEDİM

“Maaş almıyorum” diyen Keskin, şunları kaydetti:

“Ben bu mesleği seviyorum. Allah şahit sizleri seviyorum. Geceli-gündüzlü sütçü beygiri gibi koşuşturuyorum. Kölelik devri bitti, ne kölesi. Afrika’da bitti kölelik devri. Hiçbir zaman yay gibi olmadım, eğilmedim, ok gibi oldum, sizin sorunlarınızı öyle götürdüm ve götürmeye de devam edeceğim. Ben buradayken hiçbir esnafımın haksızlığı uğradığımı gördüğüm an benim yüreğim parça parça oluyor. Servisçilik yaptım, aldım mı bir tane servis, almadım. Minibüsçülük yaptım, aldım mı bir minibüs, almam. Hiçbir zaman Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmedim. Cumhurbaşkanıyla da aynı konuştum, Başbakanla aynı konuşurum ve sizin karşınızda da aynı konuşurum. Benim akil insanlarım sizlersiniz. Köşelerde bucaklarda oturup Malatya’nın kaderiyle oynayanlar FETÖ’nün arkasına gizlenenler, bugün başka yerde kümelenip bu esnafa saldırıyorlar. Dün güçleri yetmedi, bugün de yetmeyecek. Bizimle beraber olursanız sorunlarınızı bir bir çözeceğim. Yıllarca hizmet ediyorum, hizmet etmeye de devam edeceğim. Eğer bir gün ben bu görevi yapamazsam, bunu anladığım an hepinizi toplayıp özür dileyerek bu görevi bırakırım, yapamadığım işi yapmam, yapmam. Bu herkes biliyor. Milletin iradesine kimse kelepçe vuramaz. Ne diz çöktürebilir ne de insanların vereceği oylara tesir edebilir. Ben buyum. Derdinizle derli olan benim.”

Konuşmaların ardın oy kullanılmaya geçildi. Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Olağan Genel Kurulu oylama sonucunda Şevket Keskin 821 oy alarak tekrar başkanlığa getirilirken, Mehmet Gönültaş ise 509 oy aldı.















MUTLU SARIGÜL