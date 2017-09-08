Vatandaşların, özellikle de kadınların uğrak yeri kumaşçılar… Kumaş çeşitleri; ipek, yünlü, pamuklu, saten, tafta, keten, polyester, angora, kaşmir, naylon, polyester, akrilik, lateks, jakar, kanvas, kadife, poplin, etamin, rips, kaneva, alpaka, viskoz, sentetik kumaş, suni kumaş gibi çeşitleri ile vatandaşa sunuluyor. Vatandaş da isteğine göre ve diktireceği ürünün modeline göre kumaşı seçip alıyor.

KUMAŞA GÖRE FİYAT VAR

Malatya’da kumaş fiyatlarının metresinin 15 liradan başlayıp, metresine göre ve kumaşın kalitesi ile birlikte çeşidine göre de belirlendiği ve bunlara göre satıldığı biliniyor.

‘HAZIR GİYİM SEVMİYORUM’

Kumaş satanlar gibi, kumaş alanlardaki yoğunluk da dikkat çekiyor. Malatya’da vatandaşlar özel günlerde hazır giyim alışverişleri dışında, kendi zevklerine göre kumaş beğenip, alıp, terzilerde istediklerini diktirip giyiyorlar.

Vatandaş Esra Köse, giyime çok önem verdiğini, ancak hazır bir ürün alıp kullanmak istemediği için kumaşını kendisi seçip, herhangi bir terzide istediği ürünü diktirdiğini belirtti. Köse, “Giyim özellikle kadınların çok fazla önemsediği ve dikkat ettiği konuların başında geliyor. Hatta artık erkekler de kadınlar kadar giyimlerine önem veriyor ve çok çeşitli ürünler alıyorlar. Bizim gibi kumaş alıp, diktiriyorlar mı bilmiyorum. Ancak ben giyinmeyi hele de farklı bir tarzda, normalde olan çeşitlerden de farklı olarak giyinmeyi seviyorum” şeklinde konuştu.

İNSANI EN İYİ TANIYAN KENDİSİDİR

Esra Köse, “Malatya’da kumaşçı da, terzi de mevcut ve istenilen şey kolayca bulunabiliyor. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Hazır giyimde de çeşit fazla fakat kumaş seçip, diktirildiğinde bana göre daha uyguna mal oluyor” dedi.

Kumaş alıp, diktirilen ürünün kişinin üzerine daha iyi olduğunu söyleyen Köse, “Bence insanı en iyi tanıyan yine insanın kendisidir. Bu şekilde düşündüğüm için de kendi giyeceğim kıyafete karar verip, kendime yakışacak en güzel ve rahat kumaşı alıp, giyeceğim ürüne karar veriyorum ve yaptırıyorum” diye konuştu.



SELAHATTİN BAYRAK