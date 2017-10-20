20 Ekim 2017 Cuma

Kulüpten uyarı!

Yeni Malatyaspor yönetimi, kulübe sponsor olmak ya da reklam vermek isteyenlere karşı uyarıda bulundu.

20 Ekim 2017 Cuma 11:41
Kulüpten uyarı!

  Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Sponsorluk ve reklam için kulüp yetkililerimizden başkasına itibar etmeyiniz” denildi. Kulüp tarafından tapılan bilgilendirme yazısında, “Takımımızın coşkusuna ortak olmak isteyen tüm girişimcilerin sponsorluk ve reklam destekleri için kulüp yetkilerimiz ikinci başkan Aziz Yalçınkaya, reklam ve pazarlama sorumlusu Nusret Çaylak ile pazarlama ve sponsorluk direktörü Eyüp Ulukaya’dır. Lütfen sponsorluk ve reklamla ilgili yetkililerimizden başkasına itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 20 Ekim 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Ekim 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017