Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Sponsorluk ve reklam için kulüp yetkililerimizden başkasına itibar etmeyiniz” denildi. Kulüp tarafından tapılan bilgilendirme yazısında, “Takımımızın coşkusuna ortak olmak isteyen tüm girişimcilerin sponsorluk ve reklam destekleri için kulüp yetkilerimiz ikinci başkan Aziz Yalçınkaya, reklam ve pazarlama sorumlusu Nusret Çaylak ile pazarlama ve sponsorluk direktörü Eyüp Ulukaya’dır. Lütfen sponsorluk ve reklamla ilgili yetkililerimizden başkasına itibar etmeyiniz” ifadelerine yer verildi.

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