Kuluncak ilçesinin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar planlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 12 kilometre uzunluğundaki Temüklü Mahalle yolunu genişletiyor. 3 metreden 6 metre genişliğine çıkarılan yolda, aynı zamanda asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapılıyor.

ÇAKIR’A TEŞEKKÜR ETTİ

8 kilometrelik bölümü genişletilen yol standartlara uygun hale getirilirken, 4 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor. Genişletilen bölümler ise bu yıl içerisinde asfaltlanacak. Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren Temüklü Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

YOLUN DARLIĞI ŞİKAYET EDİLİYORDU

Vatandaşların yolun darlığından şikâyet ettiğini belirten Muhtar Kaya, “2 aracın karşılıklı gidemediği bir yolumuz vardı. Büyükşehir Belediyesi yapım programına alınca, ilk olarak genişletilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Zaman kaybetmeden hemen genişletme çalışmalarına başladılar. Büyük bölümü tamamlandı. Yolumuz Başpınar, Külbekir, Çarıkpınar, Kale, Aşağı ve Yukarı Temüklü mezralarının ulaşımını da sağlıyor. Tamamen bittiğinde güzel bir yola kavuşmuş olacağız. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ