07 Eylül 2017 Perşembe

Kuluncak’ta yol çalışması sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kuluncak ilçesinde yol çalışmalarına devam ediyor. 12 kilometre uzunluğundaki Temüklü Mahalle yolunu genişleten Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda asfalt öncesi altyapı çalışmaları da yapıyor.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:02
Kuluncak’ta yol çalışması sürüyor

Kuluncak ilçesinin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar planlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 12 kilometre uzunluğundaki Temüklü Mahalle yolunu genişletiyor. 3 metreden 6 metre genişliğine çıkarılan yolda, aynı zamanda asfalt öncesi altyapı çalışmaları yapılıyor.

ÇAKIR’A TEŞEKKÜR ETTİ

 8 kilometrelik bölümü genişletilen yol standartlara uygun hale getirilirken, 4 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor. Genişletilen bölümler ise bu yıl içerisinde asfaltlanacak. Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren Temüklü Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

 YOLUN DARLIĞI ŞİKAYET EDİLİYORDU

 Vatandaşların yolun darlığından şikâyet ettiğini belirten Muhtar Kaya, “2 aracın karşılıklı gidemediği bir yolumuz vardı. Büyükşehir Belediyesi yapım programına alınca, ilk olarak genişletilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Zaman kaybetmeden hemen genişletme çalışmalarına başladılar. Büyük bölümü tamamlandı. Yolumuz Başpınar, Külbekir, Çarıkpınar, Kale, Aşağı ve Yukarı Temüklü mezralarının ulaşımını da sağlıyor. Tamamen bittiğinde güzel bir yola kavuşmuş olacağız. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 06 Eylül 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017