Kuluncak ilçesinde yapımına 2014 yılında başlanan Karaçayır Göleti inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kuluncak ilçesinde yaşanan su sıkıntısına çare olarak düşünülen gölet inşaatında gölet inşaatının ardından tarım arazilerine sulama borularının montajının yapıldığı öğrenildi. Kuluncak ilçesinde yapımı devam eden Bicir Göleti sulama inşaatının da devam ettiği ifade edildi. Bicir Göleti’nde sulama inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Göletin su tutmaya başlaması ile birlikte 2 bin 230 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

BİCİR’DE FİZİKİ GERÇEKLEŞTİRME YÜZDE 90

DSİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yapım çalışması süren Kuluncak ilçesindeki Bicir Göleti’nin yüzde 90 oranında fiziki gerçekleşmenin sağlandığı öğrenildi. Sulama inşaatına 2016 yılında başlanan ve depolama hacmi 910 bin metreküp şeklinde olan gölette temin edilecek sulama suyu ile 2 bin 230 dekar arazinin cazibeli sulanması sağlanacak.

Karaçayır Köyü sınırlarında DSİ tarafından yapımı devam eden gölet inşattı

Karaçayıra yaklaşık 1,5 kilometre doğusunda yer alıyor. Malatya İline 104 kilometre uzaklıkta Kızıl deresi üzerinde inşa ediliyor.

2016 YILINDA BAŞLANDI

Bicir Sulama inşaatına 2016 yılında başlanan ve depolama hacmi 910 bin metreküp şeklinde olan gölette temin edilecek sulama suyu ile 2 bin 230 dekar arazinin cazibeli sulanması sağlanacak.

MEMBRANLA KAPLAMA

Kuluncak Bicir Göleti; “Bin 551 metre ile bin 560 metre arası kalan gövde dolgusu imalatı ve membranla kaplanması, dolusavak beton işleri, HDPE Esaslı Jeomembran ve Geotekstil Keçe Yapılması, Bicir Mahallesi içme suyu deplasesi, Vana odası Ulaşım Yolları ve Yol Sanat Yapılarının yapılmasıdır” şeklinde açıklanıyor.

Kaçakboğaz Deresi ise, “Proje sahası, Malatya ili Kuluncak ilçesine bağlı Bicir Köyü’nün (mahalle) yaklaşık 5 kilometre güneybatısında Kaçakboğaz Deresi üzerinde yer almaktadır. Gölet yeri Kuluncak ilçesinin 12 kilometre güneybatısında Kaçakboğaz Deresi üzerinde bulunmak. Proje alanın kuzeydoğusunda Yassıkaya ve Alvar, kuzeybatısında Yeşildere, güneybatısında Dırıçlar, güneydoğusunda Yukarıçay yerleşim alanları bulunur” şeklinde anlatılıyor.

KARAÇAYIR GÖLETİ

Karaçayır Gölet; “Gövde Hacmi (hm3) : 0.264Gövde Tipi: Kil Çekirdekli Zonlu DolguBaraj Göl Alanı (km2) : 0.149Baraj Depolama Hacmi (hm3) : 1.399Baraj Aktif Hacmi (hm3) : 1.316 Aşama: İnşa Halinde Kret Kodu (m) : 1413.5Talveg Kodu (m) : Dolu Savak Tipi : 20.72 Havza Adı : Fırat-Dicle Havzası” şeklinde ifade ediliyor.

DSİ 9 GÖLET YAPIYOR

DSİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Malatya’da yapımı devam eden 9 göletin inşaat çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden çalışmalar şu şekilde:

“Karaçayır Göleti, Karadere Göleti, Ayvalı Göleti, Erkenek Göleti, Budaklı Göleti, Kurşunlu Göleti, Elmalı Göleti, Yaygın Göleti ve Bicir Göleti.”















TAHİR ÖZÇELİK