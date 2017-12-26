Başkan Ahmet Çakır, kongreye katılan tüm Kuluncaklı vatandaşlara, teşkilatta yer alan tüm çalışanlara ve yol arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

BOYRAZ YAPILAN HİZMETLERİ ANLATTI

Kongrede konuşan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, "AK Parti'li olmak Ak Parti'nin değerli siz yöneticileri ile birlikte olmak AK Parti içinde halka hizmet etmek ne kadar büyük bahtiyarlık hele hele dünya lideri partimizin lideri Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın lideri olduğu partide olmak en büyük mutluluk olsa gerek" dedi.

Başkan Boyraz, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çeşitli yatırımlar ve hizmetler yaptık. Bu yatırımlardan bakanlıklardan ilçemize yapılanlar, Kuluncak-Hekimhan yolunun 2A standardında 20-21 kilometresi bitirilmiş olup geriye kalan 8 kilometresi 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 2- 13 kilometre 2A standartında Sofular-Alacahan-Mecit arasında yol yapılarak ulaşıma açıldı. İlçemiz merkezinden itibaren 3 kilometre kaldırım ve aydınlatma yapıldı. 100'er öğrencilik bir kız, bir erkek öğrenci yurdu yapımı tamamlanarak öğrencilerimizin barınmaları sağlandı. Bicir Gölet'i tamamlanarak tarımsal sulamaya açıldı. Çeşitli alanlarda 'Dere Islah' çalışmaları yapıldı. Karaçayır, Kızılhisar, Karıncalık, İlisuluk, Kuluncak, Yünlük ve Alvar göletleri ile ilgili proje çalışmaları hızla devam etmektedir. Entegre Devlet Hastanesi ve 10 adet lojman yapımı ihale aşamasındadır. Gençlere yönelik halı saha yapım çalışmaları devam etmektedir. Yeni Hükümet Konağı yapımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan yatırımlardan da bahseden Boyraz, "150 kilometrelik yol asfalt yapımı, 6 adet köprü yapımı,3- 1 kilometrelik prestij caddesi ve meydan yapımı, mesire oyun alanı ve park yapımı, içme suyu ve kanalizasyon yapımı, tarımsal amaçlı sulama kanalları yapımı, mezarlık alanlarının çevrilmesi, yeni yollarının açılması ve taş duvar yapılması gibi çeşitli çalışmalar. Belediyemiz tarafından yapılan yatırımlar, Kızılhisar Mahalle Konağı yapıldı. Kilit Taş Üretim Tesisi kuruldu. Çeşitli mahallemize toplam 130 bin metre kare kilit taş döşendi. Toplamda 2 adet park yapıldı. Makine parkı, kamyon, kepçe ve diğer araçlarda sayıca artırıldı. Cenaze hizmetleri için çadır, masa, sandalye ve diğer araçlar alınarak halkımızın istifadesine sunuldu. Kamulaştırmalar yapılarak güzel yatırımların gelmesi sağlandı. İlçemizde ihtiyaç duyulan modern iş yeri ve konut inşaatları devam etmektedir” diye konuştu.

HİZMETLER KÜÇÜMSENMEYECEK KADAR BÜYÜK

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, yapılan hizmetlerin küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek,"Partimizin kurulduğu 2002 yılından günümüze kadar 15 yıllık kesintisiz iktidarda kalmamızla birlikte Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış olan hizmetlerin çok daha fazlasını 15 yıl içerisinde yaptık ve çalışmalarımız kesintisiz olarak sürecek" dedi.

Belediye Başkanı Sayın Mehmet Boyraz ve Ahmet Boyraz'ın birlikte uyum içerisinde çalışarak ilçeye büyük hizmetler getirdiklerini belirten Kahtalı başarılarının devamını diledi.(Bülten)

BOYRAZ YENİDEN SEÇİLDİ

Yeniden İlçe Başkanlığına seçilen Ahmet BOYRAZ ise Kongremizin hayırlı olmasını diliyor, kongremize büyük bir coşku ve dava ruhu ile katılım sağlayan bizlere destek veren herkese yürekten teşekkür ederim ifadelerini kaydetti.

HABER MERKEZİ