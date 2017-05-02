Kuluncak ilçesinde toprak zemini Belediyeye ait taş fabrikasında üretilen parke taşları ile döşenecek. Ödeneği çıkan yatırımların bir an önce vatandaşa sunulması için gece-gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Boyraz, “Göreve geldiğim günden bugüne kadarki sürede vatandaşın hizmetinde oldum. Tarihi ilçemizi yeninden ayağa kaldırabilmek için bakanlıklara projelerimizi sunduk ve bu projelerin takipçisi olduk. 28 mahalle muhtarı ile toplantı yaptık. Toplantıda ilçe merkez ve mahallelerin genel durum değerlendirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

50 BİN METRE KİLİT TAŞI

Kuluncak Belediyesi, daha modern ve yaşanılabilir bir Kuluncak için başlatılan projeler kapsamında toprak yollara 2017 yılı içerisinde 50 bin metre kare kilit taşı döşeyecek. Belediyeye ait tesiste üretilen kilit taşları ilçe merkezinde serilmeye başlanıldı. Konu ile ilgili BUSABAH gazetesine açıklamada bulunan Belediye başkanı Mehmet Boyraz, “İlçe yolarında oluşan toprak alanlara şirketimizde üretilen kilit taşlarını döşemeye başladık. Martın 15’inde başlattığımız kilit taşı ile ilçemizde bütün toprak yollara serim yapacağız. Bittiğinde vatandaşlarız artık toprakta çamurda yürümeyecek” diye konuştu.

SİVAS’A BAĞLANACAK

Yıl sonunda Hekimhan- Kuluncak yolunun tamamlanacağını müjdeleyen başkan Boyraz, “Kuluncak, Malatya iline en uzak ilçelerden biri. Malatya iline 110 kilometre mesafede, uzaklığın yanı sıra bağlantı yollarının keskin virajlı ve tehlikeli olması, Kuluncak halkının da il merkezine gidiş gelişini büyük ölçüde etkiliyordu. Hekimhan Kuluncak arasındaki yol 30 kilometre olmasına rağmen keskin virajlarından dolayı ortalama 30 dakika ile 45 dakika arası zaman almakta, bu durum hem maddi hem de manevi olarak Kuluncak halkını etkiliyordu. Yol güzergahında meydana gelen kazalarda çoğu zaman can kaybına dahi sebep olmaktaydı. Yılların kanayan yarasına neşter vuruldu. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim. Kuluncak halkının canına, malına ve maneviyatına etki eden Kuluncak-Hekimhan arasındaki yol artık tarihe karışacak. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun, inşallah bir an önce tamamlanır ve halkın hizmetine sunulur. Belediye başkanı olarak yol tamamlanana kadar bizzat takipçisi olacağım. 2017 yılı sonunda Hekimhan-Kuluncak yolu tamamlanacak. Bu yolu önce Darende’ye bağlayacağız, ondan sonra da Sivas’a bağlayacağız. 2018 yılında da İnşallah Kuluncak-Darende yoluna başlayacağız.”

İLÇEYE TEMİZ SU GELECEK

Sivas İl Genel Meclisinde Tohma’dan Kuluncak’a içme suyu getirilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını anlatan Boyraz, “Kuluncak maalesef arsenikli su içmek zorunda. Aynı zamanda Tohma boyunda olan tüm köyler de sağlıklı su içemiyordu. Yapılan tüm tahlillerde Kuluncak zehirli yani içilemez raporlu suyu içiyor. Bu nedenle Kuluncak ilçesinde hazır su tüketimi çok fazla. İlçemizin içinden geçen Tohma Gözesinde saniyede 100 litre içme suyu almak için Büyükşehir Belediyemize başvurduk. MASKİ çalışma yaptı, Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı köylerin yanından akan Terelik mevkiinde Tohma Nehri kaynağının 9 gözesinden sadece birinde 100 litrelik suyun 40 kilometre boru döşenerek ilçeye getirilmesi için proje hazırladık. Hazırladığımız proje Sivas İl Genel Meclisinde kabul dildi. Yakın zaman içerisinde ilçemize temiz suyu vermiş olacağız” diye konuştu.

ENTEGRE HASTANESİ

Başkan Mehmet Boyraz, Kuluncak’a yapılması planlanan Entegre Hastanesi çalışmalarının ihale işlemlerine başlandığını belirterek konuşmasının şeyle devam etti:

“Kuluncak Entegre Hastanesinde, içerisinde bodrum kat, zemin kat, 1. kat ve tesisat kat bulunduracak. Bodrum katta, 112 acil ambulansın kullandığı kapalı otopark, morg, mutfak, yemekhane, çamaşırhane ve teknik birimler bulunmaktadır. Zemin katta, hastaneye hizmet veren Acil Servis, 6 hekimli aile sağlığı merkezi, bekleme kayıt birimleri bulunmaktadır. 1. katta, toplum sağlığı merkezi hizmet birimleri, başhekimlik ve hastane idari birimleri, 2 tek kişilik ve 4 adet 2 kişilik hasta yatak odası ve SDL, diş Polikliniği hizmet vermektedir. Tesisat katı, asansör makine dairesi bulunmaktadır.”















TAHİR ÖZÇELİK