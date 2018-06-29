Kuluncak'ta içme suyu hattı yenileniyor

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “Biz belki kilometre olarak uzak ama gönül olarak çok yakın, Malatya’mızın yanı başında olan bir ilçeyiz. Ben gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü ilçemize içme suyu ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili yatırımlar yapıyor. Bu yatırımların daha kısa sürede tamamlanması için Genel Müdürümüzün gayret göstereceğine eminim. Genel Müdürüme tekrar görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bir Malatyalı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Genel müdürümüzün yanındayız ve destekçisiyiz” ifadelerine yer verdi.

Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, “Bizler sizlere Kuluncak’taki hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz. Her an kurumunuza rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sorunlarımızı iletip, çözüm bulabiliyoruz. MASKİ çok büyük bir alana hizmet etmektedir. Bizlerde sizlere bu alanda ihtiyacınız olduğunda paydaş olarak sürekli yanınızda olacağız. Bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

KULUNCAK'A 12 MİLYON TL'LİK İÇME SUYU VE KANALİZASYON YATIRIMI

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “MASKİ olarak ekibimizle birlikte ilçe ziyaretlerimize Kuluncak’ta devam ediyoruz. Yatırım yılı olarak baktığımız da MASKİ’miz 3. yılında şehrimizin başta merkez ilçeleri olmak üzere,yaklaşık12.400 kilometre sahada, 720 mahallede ilin yaklaşık 800.000 nüfusa su ve kanalizasyon hizmeti sunmak için çok başarılı işler gerçekleştirdi. MASKİ olarak Kuluncak ilçemize maliyeti 12 milyon TL olan toplamda 134 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 7.2 milyonluk 98 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı yatırımını tamamladık. Sultanlı ve İsmetpaşa’ya su deposu çalışmalarımız devam ediyor. Kızılmağra ve Kızılhisar’da, kanalizasyon altyapı yenileme kapsamında fosseptik çalışmalarımız devam ediyor. DAP kapsamında 772 bin TL maliyetinde 7 bin 700 metrelik sulama kanalı çalışmalarımız devam ediyor. Kuluncak İlçe merkezinde içme suyu şebeke hattı ve atık su arıtma tesisi, Sofular Mahallesi’ne kanalizasyon şebekesi çalışmaları planlıyoruz. İnşallah MASKİ olarak bütün çabamız; büyük sorunların çözdükten sonra kılcal sorunlarla hemşehrilerimize hizmet etmek” şeklinde konuştu.

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