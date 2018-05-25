Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

Kuluncak Kaymakamlığından iftar

Kuluncak Kaymakamlığı ilçede bulunan kamu kurum çalışanlarına iftar yemeği verdi. 

Kuluncak Kaymakamlığından iftar

Kuluncak Kaymakamlığı ilçede bulunan kamu kurum çalışanlarına iftar yemeği verdi. 

25 Mayıs 2018 Cuma 13:48
Kuluncak Kaymakamlığından iftar

Kuluncak Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki iftar programında konuşan Kaymakam Mehmet Erdem, iftara gelen herkese teşekkür etti. Ramazan ayının tüm İslam Alemi'ne barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan Erdem, ''Böylesine mübarek bir ayda sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Buraya kadar teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı en kalbi duygularımla kutlarım” diye konuştu. 

İftar programına, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, daire amirleri, siyasi parti başkanları, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKuluncakIftarMehmet ErdemMehmet BoyrazAliseydi Milliogulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Urhal'dan Özcan'a hayırlı olsun ziyareti
 Urhal'dan Özcan'a hayırlı olsun ziyareti
Polat Minibüsçüler Garajını ziyaret etti
Polat Minibüsçüler Garajını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'ya geliyor

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim