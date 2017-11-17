Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kuluncuk’a bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Kuluncak Belediyesine yapan Başkan Ahmet Çakır, ilçe merkezinde kurulun pazarı da gezdi. Kuluncak esnafını da ziyaret eden Başkan Çakır, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

İLÇEDE DEĞİŞİM RÜZGARI ESİYOR

Başkan Çakır ve beraberindekiler daha sonra Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem’i ziyaret ettiler. Kuluncak’ta büyük bir değişimin yaşadığını ifade eden Kaymakam Mehmet Erdem, “Büyükşehir Belediyemiz Kuluncak’ta çok önemli hizmetler yaptı. Bu değişim Türkiye’nin her yerinde hissedildi. Değişimin sonunda çekilen resimleri görenler bizleri arayıp; ‘çok güzel yermiş en kısa zamanda gelip görmek istiyoruz’ dediler. Bu durum bizleri mutlu etti. Elinize, emeğinize sağlık” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapılan cadde ve sokakları gezdi.



Büyükşehir Belediyesinin Kuluncak’ta 108 kilometre asfalt, 57 kilometre yol genişletmesi, 59 kilometre de yeni yol açma çalışması yaptığını vurgulayan Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, “İlçe merkezi güzel bir görünüme kavuştu. Kaldırım, aydınlatma, ağaçlandırma ve asfalt çalışmaları tamamlandı. İlçemizde yüksek eğimli 5 mahallemizde yaklaşık 8 kilometrelik asfalt çalışması da tamamlanmak üzere. Yine ilçe merkezimizde 125 kilometrelik altyapı çalışmasının 97 kilometrelik bölümü tamamlandı. Büyükşehir Belediyemiz Kuluncağımıza dev yatırım ve hizmetlerde bulundu. Bu hizmetlerin baş mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’dır. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

GİRİLMEDİK YER BIRAKMAYACAĞIZ

Kuluncak Belediyesi ile omuz omuza hizmetler yapıldığını ifade eden Başkan Çakır, “Kuluncak için planladığımız alt ve üst yapı projelerinin büyük bölümünü yaptık. İlçemize yeni bir park kazandırdık. Kültür merkezinin inşasına da yakın zamanda başlayacağız. İlçe meydanı bambaşka bir görünüme kavuştu. Kuluncak, merkeze uzak ilçelerimizden biri gibi görünse de biz yaptığımız bu hizmetlerle o uzaklığı ortadan kaldırdık. En uzak kırsal bölgelerimizin bile yolu yapıldı. Birkaç yerimiz kaldı o yerleri de yaparak Kuluncak’ımızda girilmedik yer bırakmayacağız. Kuluncak’a uzun zamandır gelmeyen insanları bu değişimi geldiklerinde fark edebilecekler. Kuluncak çok güzel hizmetler aldı. Kuluncaklı hemşerilerimizin bu hizmetlerden memnun olması bizleri de mutlu ediyor. Biz her ilçemizin kalkınması ve daha yaşanabilir yerler haline gelmesi için çalışıyoruz. Bunu Kuluncak’ta başardık. Bütün ilçelerimize güzel hizmetler götürüyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ