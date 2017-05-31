Kuluncak Belediyesi tarafından ve ilçenin farklı noktalarında hazırlanan projeleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, gelen talepler ve belediyemiz tarafından hazırlanan projelerin uygulama aşamasında incelemede bulunduğunu söyledi.
Başkan Boyraz, Temüklü Mahallesi’ni ziyaret ederek orada yapımı başlatılacak olan yol çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Boyraz burada yaptığı açıklamada, “Başlanan işlerin hemen hizmete sunulması için büyük gayret gösteriyoruz. Biz, başladığımız işin hızlandırılması, en kısa sürede tamamlanması ve vatandaşlarımızın kullanabileceği hale getirilmesi için çalışmaları yerinde inceliyor ve denetimlerimizi yapıyoruz” dedi.
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